‘Hubieran cambiado la ley’, dice Córdova ante molestia por retiro de candidaturas

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), criticó que el debate entorno al retiro de candidaturas se centre en los montos gastados por los aspirantes y no el hecho de que hayan violado la ley al no entregar sus reportes de gastos de precampaña.

Este lunes, en sesión virtual del Consejo General se aprobó un dictamen que confirma el retiro de la candidatura de Alfredo Ramírez a la alcaldía de Morelia por parte de Morena.

También, se sancionó de la misma manera a Roberto Villaseñor, quien buscaba el mismo cargo por la vía independiente.

De igual forma, el INE determinó que nueve morenistas, aspirantes a una candidatura a diputaciones federales, no tienen derecho a competir por estas curules ya que no fueron incluidos en las listas de Morena.

El consejero presidente sostuvo que los diputados de las diversas fuerzas políticas que ahora se inconforman con las resoluciones del INE, debieron haber legislado para bajar las sanciones a quienes no presenten los reportes de gastos de precampaña.

“Se dice que hay un estado de ánimo adverso contra algunas fuerzas política, aquí hay legisladores, ¿por qué no lo cambiaron?, por qué no lo cambiaron en su momento si creían que ésta era una falta que no merecía una consecuencia tan grave”, reprochó Córdova.

Antes, el diputado Sergio Ramírez, quien representa a Morena ante el instituto electoral, reclamó a Córdova Vianello que se inmiscuya en el proceso electoral atacando a una fuerza política con mensajes tendenciosos.

“Cuando usted dice no es tan difícil, está generando un debate en contra de uno de los jugadores. Está generando un mensaje tendencioso y cuando hace eso deja de ser árbitro para ser arbitrario, y cuando se vuelve arbitrario, el árbitro, entendemos, quiere jugar, y si quiere jugar debería pasar a otra situación en este juego democrático”, lanzó.

Desde hace unos días, Morena ha calificado de excesiva la sanción que lanzó el INE contra sus candidatos a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, respectivamente, al considerar que por 19 mil pesos se les niega su derecho a ser votados.

