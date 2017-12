Humberto Cabral, del IPN a la dirección general de Accival

Esta nota fue publicada originalmente el 29 de noviembre de 2017

Es probable que el sector financiero haya dado un giro durante los últimos 33 años, tiempo en el que Humberto Cabral, actual director de Accival, casa de bolsa de Citibanamex, ha formado su carrera profesional dentro de este sector. Pero cuando se integró siendo apenas un estudiante de la licenciatura de Contaduría Pública en el Instituto Politécnico Nacional existían dos normas: los contactos eran importantes y provenir de alguna escuela privada daba ventajas.

Cabral, de una familia originaria de Zacatecas de 11 integrantes, carecía de estas dos características que permitían una integración más rápida al sector financiero, en donde quiso arrancar su carrera desde que un amigo le invitó a conocer una casa de bolsa.

En su oficina del corporativo de Citibanamex, en Santa Fe, Ciudad de México, y a dos meses de ocupar el cargo de director de Accival, Cabral contó a Forbes México cómo una vez integrado al sector financiero hizo valer sus diferenciadores y ventajas competitivas, y se aseguró de continuar preparándose para destacar en un ambiente laboral altamente competitivo.

“Al principio fue un poco difícil porque, no lo podemos negar, hay un cierto nivel de preferencia [por estudiantes de escuelas privadas] y tenías que trabajar en eso. Pero una vez que me integré me di cuenta que tenía que asegurarme de demostrar cuales eran mis diferenciadores”, recordó el ejecutivo en entrevista.

Crecer en una familia de 11 personas, que emigró de Zacatecas a la Ciudad de México para que sus integrantes tuvieran mejores oportunidades laborales y académicas, dio certeza a Cabral de que para destacarse tenía que trabajar duro, hacerlo en equipo y siempre dar un valor agregado a lo que los demás hacen.

“Me dije: voy a asegurarme de trabajar muy duro, de ser útil, de dar valor agregado y tengo que ser muy consciente de lo que me hace falta para entrenarme, además siempre me acerqué a la gente que dice cosas interesantes. Con esas cuatro cosas empecé a trabajar. Sabía que me iba a llevar más tiempo, pero tenía paciencia y tolerancia para hacerlo”, recordó el hombre que dice no creer en la suerte o los límites.

A los 19 años, Cabral ya trabajaba como back office en una Casa de Bolsa en la que aprendió desde todos los ángulos, por el carácter rotatorio de su puesto, cómo operaban con los clientes, el banco central y los reguladores, entre otros.

Pero la naturaleza momentánea de la mesa de dinero en una casa de bolsa lo hizo pensar en proyectos a más largo plazo para finalmente integrarse al financiamiento corporativo y el mundo de la banca de inversión.

“En paralelo sabía que me tenía que seguir preparando y entonces yo estudie mi maestría. El entrenamiento no sólo era en cosas técnicas de la casa de bolsa, tenía que encontrar la forma de tener una educación más integral y con maestros de altísimo nivel en la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) de Santo Tomás en el Politécnico”, detalló.

Su experiencia, nivel académico y disciplina como empleado empezó a destacar después de cinco o seis años ya de iniciada su carrera, relató quien también se desenvolvió como Gerente de Inverlat Casa de Bolsa, Vicepresidente de Asemex Banpais, Vicepresidente de Scotia Inverlat, hasta octubre de 2000.

En el año 2000 fue contratado por Citi como vicepresidente de Deuda Local puesto en el que coordinó a consultores externos de las áreas legal, auditoria e impuesto para la ejecución de transacciones, asesoría de clientes en negociaciones con agencias calificadores, gestiones enfocadas en introducción de clientes a los mercados; entre otras actividades.

Más tarde fue nombrado director de Mercado de Capitales de Deuda Local.

“Pero en ese tiempo seguí siendo una persona inquieta y curiosa, entonces yo empecé a analizar cómo funcionaba a nivel global y hago todo un plan para crear el concepto de capital mercados lo iniciamos en 2009”, detalló.

Como director ejecutivo de Originación de Mercados de Capitales México, estableció la estrategia de originación de mercados de capitales que provee ingresos provenientes de la institución y de los inversionistas, utilizados para crear oportunidades de crecimiento de las empresas y para reforzar el desarrollo del financiamiento de proyectos a través de Infraestructura y que estaba conformado por las direcciones de Mercado de Deuda Local, Equity, Créditos Sindicados e Infraestructura.

“Fue un proyecto mucho muy importante en la última etapa de mi carrera, mucha gente a la que se tuvo que involucrar. Ese es el tipo de cosas que me apoyaron para que en lugar de manejar un sólo negocio, manejar los cinco. Somos líderes en el consolidado de ese negocio, para nosotros como franquicia ha sido muy relevante”, detalló Cabral.

De aquella etapa laboral recordó la importancia de integrar un equipo de empleados de alto rendimiento, en el que se aseguró de conformarlo por gente con mejores capacidades que él.

Pero su formación no estuvo completa hasta que en 2013 se integró al programa de Administración Avanzada en Harvard Business School, que le permitió tener una visión más global de los negocios pero también la vida y que además le confirmó el potencial de los mexicanos en escenarios competitivos y globales.

“Me ha tocado vivir tres o cuatro crisis dentro del sector financiero locales, globales y combinadas; incluso en esas épocas en las que piensas que el sector financiero no es el mejor lugar para hacer una carrera, me seguí moviendo.

Cada época tuvo sus momentos interesantes y dentro de ese proceso de crisis se abren oportunidades bien interesantes el tema es que estés abierto a ver esas oportunidades”, recomendó el ejecutivo.

En septiembre de este año fue nombrado CEO de Citibanamex Casa de Bolsa, cuyo objetivo se centra en la alta administración del grupo en enfocar a una persona 100% en varios procesos que son muy importantes para la casa y que vienen en función de cómo vas a prepararla para toda la competencia.

“Estamos trabajando en una plataforma tecnológica única, que nos va a ayudar a que nuestros clientes tengan el mejor servicio que haya en el mercado, en términos de tecnología. Esos son los diferenciadores más importantes, o sea toda la estrategia está enfocada en nuestros clientes, pero para darles el mejor servicio tenemos que asegurarnos de que tenemos el gobierno corporativo más sólido, la estructura mucho más simplificada posible y la mejor tecnología”, señaló.