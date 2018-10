Huracán Michael alcanza categoría 4 a horas de llegar a Florida

Reuters.- Michael se convirtió el miércoles en un poderoso huracán categoría 4 antes de su paso por las costas del Golfo de Florida, con fuertes marejadas y vientos que llevaron a las autoridades a emitir órdenes y alertas de evacuación para 500,000 personas.

El huracán Michael registraba vientos de 210 kilómetros por hora (km/h) horas antes de que, según está previsto, toque tierra en el “Panhandle” o en el “Big Bend” de Florida, donde podría provocar olas devastadoras de hasta 4 metros, advirtió el Centro Nacional de Huracanes (CNH).

“ESTA ES SU ÚLTIMA OPORTUNIDAD para evacuar antes de que las condiciones empiecen a deteriorarse dentro de las próximas horas”, escribió el gobernador de Florida, Rick Scott, en un tuit el miércoles por la mañana.

El presidente Donald Trump declaró estado de emergencia para todo el estado de Florida y liberó ayuda federal para complementar las respuestas estatales y locales ante desastres.

Here is the 8 AM CDT position update for #Michael – water levels are rising and winds increasing along the Florida Panhandle as potentially catastrophic #Michael approaches. pic.twitter.com/lUQdldzMeG

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 10, 2018