Huracán Michael se aleja de México; se enfila a Florida en categoría 3

Miles de residentes de Florida recibían este martes advertencias de que se alejen de todo peligro mientras el huracán Michael se fortalecía en el Golfo de México en su camino a la parte noroeste del estado, tras un paso letal por Centroamérica y mientras se aleja de México.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el huracán, que se ubica en el Océano Atlántico, se intensificó a categoría 3 en la escala Saffir Simpson, y que mantiene su trayectoria hacia la costa sureste de Estados Unidos y se aleja, por el momento, de costas nacionales.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) pronosticó que Michael se convertirá en una tormenta de categoría 3 antes de llegar a tierra el miércoles al mediodía. Con esa fuerza, sería la tormenta más poderosa que haya golpeado a Panhandle en más de una década.

“El huracán Michael es una tormenta monstruosa y cada vez es más peligrosa. Estamos a 12 horas de ver los impactos”, dijo el gobernador de Florida, Rick Scott, en una conferencia de prensa. “El momento de prepararse es ahora”, agregó.

A destructive and life-threatening storm surge event will occur along portions of the Florida Panhandle, Big Bend, and Nature Coast on Wednesday and Wed night. The worst storm surge is expected to be between Mexico Beach and Keaton Beach where 9-13' of inundation is possible. pic.twitter.com/Koao5p4GIk

