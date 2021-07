La lujosa vida de autos veloces, ropa de diseñador y jets privados ha llegado a su fin para el influencer nigeriano de Instagram, Ramon ‘Hushpuppi’ Abbas, de 37 años, luego de declararse culpable en un tribunal de California por lavado de dinero y otros esquemas de correo electrónico comercial que le costaron a sus víctimas unos 24 millones de dólares.

La declaración, confirmada por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Central de California, podría llevar a Abbas a una sentencia de prisión de hasta 20 años, según los documentos judiciales. Abbas también tendrá que “pagar la restitución total a la(s) víctima(s)”, afirman los documentos.

En un comunicado, Kristi K. Johnson, subdirectora a cargo de la oficina de campo del FBI en Los Ángeles, describió a Abbas como uno de los “lavadores de dinero de más alto perfil en el mundo”, y agregó: “El estatus de celebridad y la capacidad de [Abbas] para hacer conexiones se filtró en organizaciones legítimas y llevó a varios esquemas derivados en los EU y en el extranjero. El anuncio de hoy asesta un golpe crucial a esta red internacional y, con suerte, sirve de advertencia a las posibles víctimas de este tipo de robo”.

Abbas y sus co-conspiradores fueron acusados ​​de intentar “robar más de 1.1 millones de dólares a un empresario que intentaba financiar la construcción de una escuela para niños en Qatar, y el subsiguiente blanqueo de ganancias ilícitas a través de cuentas bancarias en todo el mundo”. Los documentos judiciales ordenados sin sellar muestran que Abbas se declaró culpable el 20 de abril.

La fiscal de los Estados Unidos en funciones, Tracy L. Wilkison, dijo en un comunicado: “Los acusados ​​supuestamente falsificaron la financiación de una escuela qatarí haciendo el papel de funcionarios bancarios y creando un sitio web falso en un plan que también sobornaba a un funcionario extranjero para mantener el elaborado pretexto perseguir a la víctima”, y agregó: “Abbas, quien jugó un papel importante en el plan, financió su lujoso estilo de vida lavando ganancias ilícitas generadas por estafadores”.

La oficina de prensa de la policía de Dubai dio a conocer la detención de Hushpuppi a través de un cinematográfico video publicado en Twitter, a continuación.

.@DubaiPoliceHQ takedown "Hushpuppi", "Woodberry", ten international cybercriminals in a special operation dubbed "Fox Hunt 2". pic.twitter.com/E8oOFHZftG — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) June 25, 2020

Hushpuppi, en maestro del Gucci Guilty style

Ramon Abbas es un influencer nigeriano con más de 2.5 millones de seguidores en Instagram. Conocido por sus fanáticos como Hushpuppi, Abbas se ha ganado una exposición mundial al publicar fotos de sus lujosos gastos en automóviles, relojes, ropa de diseñador y jets privados.

En julio, el ahora ex representante legal de Abbas, Gal Pissetzky de Pissetzky & Berliner, dijo a Forbes EU que su cliente “no es absolutamente culpable de [los] cargos de los que lo acusan“, y agregó: “[Abbas] estaba ejecutando un negocio y una cuenta de Instagram muy legítima y no participó en ninguna estafa o fraude”.

Al preguntarle cómo pagó Abbas por su estilo de vida, Pissetzky le dijo a Forbes EU: “Es un emprendedor. Tiene participación en bienes raíces … [es] una personalidad de Instagram. Estaba promocionando marcas y así es como estaba ganando dinero de forma muy legítima”. Después de un año esperando juicio en una cárcel de Estados Unidos, Abbas se declaró culpable.

Abbas fue detenido por las autoridades en Dubai en junio de 2020. Los documentos publicados el miércoles muestran que entre el 18 de enero de 2019 y el 9 de junio de 2020, Abbas y sus conspiradores atacaron a múltiples víctimas y lavaron fondos obtenidos de manera fraudulenta a través de robos cibernéticos bancarios (autorizando y causando transferencias electrónicas fraudulentas a través de SWIFT) e intenta engañar a las víctimas para que realicen una transferencia bancaria no autorizada por correo electrónico.

Abbas se declaró culpable de infligir pérdidas por valor de 14.7 mdd a un banco en Malta, y pérdidas de 7.7 mdd para las llamadas “empresas víctimas” en un caso separado vinculado a un club de la Premier League no identificado. Otras dos pérdidas, una para un bufete de abogados no identificado y la otra para un empresario de Qatar, suman menos de 1 mdd cada una.

Aunque estas sumas no son representativas de los ingresos de la carrera de Abbas, es muy probable que el autoproclamado “Maestro multimillonario de Gucci” nunca fuera de hecho un multimillonario. (Forbes no incluye actualmente a Abbas en la lista de multimillonarios del mundo, ni jamás ha sido reconocido a Abbas como multimillonario).

Al cierre del artículo, el abogado de Abbas no había hecho comentarios.

Por David Dawkins en Forbes EU.