EFE.- Tres años después del espectacular momento en que un cuadro de Banksy se autodestruyó tras subastarse por más de un millón de euros, la icónica obra regresará a la misma sala londinense donde hizo historia para buscar un nuevo propietario.

El trabajo se exhibirá al público este fin de semana en la casa de subastas Sotheby’s, en el corazón de Londres, donde saldrá a la venta el próximo 14 de octubre después de embarcarse en una gira por Hong Kong, Taipei y Nueva York.

Sotheby’s no lo sabía, pero en aquella noche del 5 de octubre de 2018 iba a convertirse involuntariamente en escenario de una intervención artística sin precedentes que atrajo miradas desde todas las latitudes.

Te puede interesar: Aparecen supuestas obras de Banksy al este de Inglaterra

Segundos después del golpe de martillo, un pitido desde el fondo de la sala donde colgaba el cuadro de Banksy recién subastado, “Girl with Balloon” (“Niña con globo”), acalló al público.

“No era una alarma habitual en Sotheby’s, no estábamos familiarizados con el sonido, y nos quedamos preguntándonos: ‘qué está pasando'”, rememora Emma Baker, jefa de ventas en la casa de subastas, que recuerda ese momento como algo “muy dramático”.

“Nos dimos la vuelta y vimos que el lienzo se había deslizado por el marco, a través de una trituradora oculta, y nos quedamos completamente perplejos, todo el mundo estaba en shock”, describe sobre una escena que acabó con dos técnicos retirando el cuadro apresuradamente.

Lee: Sotheby’s aceptará bitcoin y ethereum para subasta de Banksy

Los presentes acababan de asistir a la metamorfosis de “Girl with Balloon”, vendido por un millón de libras (1.4 millones de dólares) y revalorizado al instante al convertirse en una obra nueva, medio rasgada y más mediática si cabe, titulada “Love is in the Bin” (“El amor está en la papelera”).

La nueva propietaria del cuadro tardó unos días en “procesar lo vivido” porque estaba “como todo el mundo”, en shock, admite Baker, pero finalmente decidió quedarse la obra, que ya tenía “innumerables” postores dispuestos a comprarla en caso de que se subastara de nuevo.

“Ha sido un viaje increíble ser parte de la historia de la que se ha convertido en una de las obras de arte más conocidas del mundo, pero ahora es momento de dejarla ir“, expresa la propietaria del cuadro, sin revelar su identidad, en un comunicado de Sotheby’s.

Después de tres años de exhibiciones en varios museos internacionales, “Love is in the Bin” regresa a la casa de subastas donde nació para venderse esta vez con un precio de salida de entre 4 y 6 millones de libras (5.5 mdd), todo un récord para un Banksy.

Te recomendamos: Banksy supera récord con obra que reconoce labor de enfermeras

Se trata de una suma “atractiva”, a juicio de Baker, teniendo en cuenta que la última obra subastada del artista se vendió por 17 millones de libras (23.5 mdd).

Quizás el cuadro no tendría este “caché cultural” si se hubiese rasgado por completo, tal como Banksy había planeado -así lo reveló en su cuenta de Instagram-, pero su maquinación fracasó y eso convirtió a la pintura en algo “mucho más especial”, asegura la experta.

Preguntada por otro posible “susto” en la nueva subasta, Baker dice risueña que espera que no haya “más sorpresas”: “Esta vez hemos estado trabajando estrechamente con Pest Control [organismo oficial de verificación de Banksys] y son muy transparentes, pero crucemos los dedos para que no pase nada”.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado