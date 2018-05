Identifican estafa con boletos diez veces más caros para Rusia 2018

Kaspersky identificó correos electrónicos enviados por estafadores que ofrecen a los usuarios la posibilidad de obtener entradas como invitados para la Copa Mundial de Rusia 2018, pero a un precio diez veces más elevado que el original.

La compañía de seguridad informática advirtió que aunque es probable que los boletos no se puedan usar debido a un estricto procedimiento de registro y transferencia, los estafadores están tomando el dinero y los datos privados de los usuarios, e incluso la información de pago, para robar más fondos en esta estafa.

“Los grandes eventos atraen la atención de los estafadores, y el ruido y la emoción que los rodea facilitan que los atacantes se aprovechen de la falta de vigilancia de sus potenciales víctimas. Los destinatarios se sienten atraídos por correos electrónicos aparentemente legítimos que se centran en campeonatos deportivos mundiales vistos por un numeroso público en todo el mundo”, advirtió la firma en un comunicado.

Kaspersky anunció una serie de obstáculos que complican la compra ilegitima de boletos para los partidos de este evento:

Las entradas sólo se pueden comprar en el sitio web oficial de la FIFA y el procedimiento cumple con filtros de seguridad.

El pedido de un boleto se realiza en tres etapas y sólo se permite al participante comprar hasta tres boletos adicionales.

Únicamente el el titular puede transferir el destinatario solicitado hacia otro.

“Existe un riesgo real de que los usuarios paguen mucho dinero y no obtengan nada a cambio. Instamos a los fanáticos de los deportes a ser más vigilantes y conocedores al momento de comprar boletos. No importa cuán atractiva sea la oferta, la única forma de asegurarse de que no le engañen es usar vendedores autorizados”, advirtió Andrey Kostin, analista senior de contenido web para Kaspersky Lab.