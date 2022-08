Ignacio Gana sorprende con su nueva colección “The Game”

Ignacio Gana es uno de los artistas latinoamericanos de mayor prestigio en la actualidad. Actualmente radica en Miami y su obra se nutre de los espacios en los que cohabita, algo que le permite dotar a sus piezas de una peculiar mirada, sofisticación y detalle; elementos que caracterizan su trabajo, el cuál incluye monumentales esculturas en bronce, obra gráfica, NFT e instalaciones.

A través de sus monumentales esculturas se ha convertido en uno de los artistas más reconocidos del arte contemporáneo en estos días. Sus obras hoy son un referente imprescindible en importantes colecciones de arte y galerías de todas partes del mundo.

“Yo vivo en Miami lo que me permite poder estar cerca de mi estudio y estar presente en cada uno de los procesos y en la ejecución de cada una de mis piezas, tanto en esculturas de mediano formato como monumental, prestando atención y trabajando personalmente en cada detalle”, comenta en entrevista exclusiva para Forbes.

Amante del surf y la bicicleta, Ignacio deja su tiempo libre para disfrutar la naturaleza e inspirarse en la arquitectura y en los innumerables museos de la ciudad. “Decidí dejar Miami como mi headquarters quedando a media distancia de Europa, Nueva York y Los Ángeles, lugares donde estoy viajando regularmente entre exposiciones, talleres, museos y galerías de arte”, señala.

Foto: Marcela Mayorga.

“Flamingo”, parte de la colección The Game / Foto: Marcela Mayorga.

Hoy en día Ignacio se ha convertido en un referente artístico, cuyas colecciones transitan las galerías alrededor del mundo. Ha obtenido toda clase de reconocimientos, incluido el de “Artista del Año” de los Latin Grammy Awards, el cuál le ayudó a colocar su obra como el principal objeto de deseo de importantes galerías, museos y coleccionistas de todas partes del mundo.

“Este premio instala mi carrera en lo más alto del circuito de las artes en los Estados Unidos, se trata de una de las distinciones más reconocidas del mundo del entretenimiento junto a los Oscar. Ser reconocido como artista del año marcó un antes y después en mi carrera artística. Para mí fue muy emocionante, un honor y un gran reconocimiento a mi trabajo”, señaló.

Los Ángeles y la inspiración detrás de The Game

Además de su inigualable talento, su fuerte expansión hacia nuevos mercados en la Costa Oeste de Estados Unidos, en especial en California, donde es representado por la destacada galería Art Angels, ubicada en Los Ángeles, ha sido un impulsor para su proyección y crecimiento artístico.

La carrera de Ignacio no se detiene. Actualmente trabaja simultáneamente en dos esculturas de 16 pies de altura que serán instaladas en el Design District de Miami. También en otras diez piezas de 12 pies cada una, de las cuales algunas se irán a Londres y Dubai. Pero sin duda el proyecto más ambicioso que lo ha tenido ocupado durante los últimos años es la colección de “The Game”, una serie de 50 obras que incluyen una decena de instalaciones, fotografías, esculturas y una exclusiva colección de NFT, inspiradas en el deporte y en la ciudad de Ángeles, en donde se estrenará la muestra proximamente.

Foto: Marcela Mayorga.

Foto: Marcela Mayorga.

Fotos: Marcela Mayorga.

“Amo las ciudades que me inspiran, puedo respirar la cultura en Los Ángeles, la música, el arte, la fotografía… Es una ciudad que me inspira muchísimo, al igual que la naturaleza que la rodea. Luego de trabajar con algunas de las galerías más importantes de Miami, decidí ir a conquistar la costa oeste de Estados Unidos a través de mi nueva colección The Game. Elegí Los Ángeles por ser una de las capitales del mundo de las artes que concentra a muchas personalidades del mundo del deporte, así como también grandes coleccionistas y amantes del arte”.

La exposición incluirá piezas concebidas en nobles materiales como el oro, bronce o mármoles gigantes traídos de Italia y busca lanzar la carrera del artista a lo más alto, consolidando su carrera dentro de Estados Unidos, al crear esta serie inspirada en la esencia de la ciudad y los íconos deportivos del fútbol americano, el basquetbol y el beisbol.

Se trata de una exposición nunca antes vista en Estados Unidos, donde convergen arte y deporte con la pasión de ambos mundos. Un trabajo así es inédito, hasta el momento. “No se ha hecho nada parecido. Será, definitivamente, mi obra más conceptual y vanguardista. Estoy seguro de que marcará un antes y un después en mi carrera”, comenta el artista.

Su poder creativo, su pulcra ejecución, la capacidad que tienen sus obras para trasladar al observador al interior del mundo visto desde su mirada; generar una pausa, un momento, un viaje, hacen que su trabajo sea imprescindible tanto en colecciones privadas como en plazas e importantes avenidas, de la mano de un sello único que lo hace reconocible y universal.