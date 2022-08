Imaginar la recuperación, cómo ponernos de pie

En la era en que vivimos, tenemos acceso inmediato a la información. Todo está tan cerca de un clic y las ventanas digitales nos permiten ver lo que sucede en cada parte mundo casi en tiempo real. Claro, descorrer los velos de esas ventanas tiene sus riesgos, no todo lo que contemplamos es bello, más bien, parece lo contrario.

Por eso, me gustaría convocarlos a un ejercicio de lectura activa, porque el trabajo que refleja Business Recovery in Emerging Markets es una reflexión en torno a la forma en la que la Humanidad en su conjunto puede ponerse de pie después de un periodo de encierro que aún sigue luciendo estragos palpables.

La pandemia no sólo tuvo efectos graves en la salud del ser humano. Las consecuencias fueron de amplio espectro, tanto así, que el mundo cambió y dejó de ser lo que era. Como pajaritos que salen del cascarón, las personas salimos del encierro a explorar una nueva realidad. Somos como los pasajeros del Arca de Noé que después de la tormenta, pusieron pies en la tierra para refundar el planeta.

El tema central de esta serie de textos que se compilaron en Business Recovery in Emerging Markets es explorar las alternativas. Indagar por qué algunas áreas crecen y otras se estancan, y medir los efectos e implicaciones en un contexto transdisciplinario que tiene en cuenta tanto la evolución histórica como la ubicación geográfica. En otras palabras, ¿cómo podemos lograr una mejor refundación?

La innovación y el progreso son hijos de la curiosidad que no para de hacerse preguntas. ¿Cuándo, cómo y por qué la naturaleza y la dinámica de un régimen político informan y dan forma a los motores del crecimiento y, especialmente, de la innovación y el espíritu empresarial?, ¿cómo podríamos lograr mejor el crecimiento, financiera y ambientalmente? Se trata de construir y de deconstruir.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información

Business Recovery in Emerging Market es un ejercicio imaginativo que trata de conectar puntos inconexos, que hace el intento de asomarse a ese hoyito para contemplar un futuro posible. Los autores nos proponen escenarios en los que, a partir del análisis, dejamos de ser observadores y nos convertimos en seres actuantes. Nos invitan a unir puntos que no tienen una relación aparente. Nos plantean cuestiones tales como:

•¿Cómo se produce el avance tecnológico y cuáles son los procesos estratégicos y las instituciones involucradas?

•¿Cómo se crean los nuevos negocios? ¿En qué medida está protegida la propiedad intelectual?

•¿Qué características culturales sirven para promover o impedir la innovación? ¿De qué manera se distribuye o concentra la riqueza?

Al leer Business Recovery in Emerging Market, se me activa la curiosidad y me lleva a reflexionar y a tratar de conectar esos puntos en situaciones concretas. Por ejemplo, la economía china fue de las mejores libradas en todo el mundo durante el colapso económico provocado por la pandemia en el 2020. A pesar de ser el epicentro mundial de la pandemia, las autoridades adoptaron medidas masivas de estímulo económico para compensar las restricciones, casi totales, a la movilidad implementados para contener la ola de contagios. China fue la primera economía en entrar al confinamiento pero también fue la primera en salir. China ya venía planeando una nueva etapa de crecimiento, menos acelerada, impulsada principalmente por el consumo doméstico.

Es así como llegamos a un 2022, en el que China enfrenta una tormenta perfecta. Por un lado, hay factores coyunturales como las nuevas medidas de confinamiento que se han implementado ante el más mínimo brote de Covid como consecuencia de la política de salud de Covid-Cero. Hay otros dos factores que pesan más en el largo plazo: Primero: el fenómeno de la desglobalización. El segundo fenómeno es el del nearshoring ya que las empresas ahora están más enfocadas en contar con cadenas de suministro confiables y cercanas aunque se tenga que pagar un premio por esto. Como se puede apreciar, China es tal vez la víctima principal de este fenómeno ya que sus socios comerciales la perciben como un proveedor menos confiable.

El tercer factor es el del creciente riesgo regulatorio ante una actitud cada vez más hostil del gobierno hacia el sector privado en sub-sectores como los de banca, tecnología, educación e inmobiliario. Si a esto sumamos el fuerte incremento en los precios de las materias primas energéticas, de las cuales China es un gran importador, enfrentamos un escenario de mayor desaceleración económica.

El trabajo intelectual desarrollado en Business Recovery in Emerging Markets nos ayuda a ver las conexiones entre estos puntos distantes a primera vista. Los resultados del estudio indican una posible correlación entre la competitividad y el desarrollo sostenible hacia la recuperación global. Es posible y en este sentido, este libro es un trabajo de esperanza.

Además, a través de esta investigación, se evidencia la relevancia del progreso. Deja en claro que es posible unir el mundo de las ideas y de lo concreto, la innovación y la operación del mundo se pueden abrazar. Podemos convertir en realidad contante, medible y observable nuestros sueños. Resaltar la importancia de adoptar tecnologías de la información y la comunicación, así como el papel relevante de los gobiernos e instituciones en la formulación de políticas adecuadas para combatir la impunidad y las violaciones de derechos humanos.

Nos pone en alerta. Qué acciones debemos pedir a nuestros gobiernos, qué deben priorizar, qué las acciones a gran escala han de trabajar para garantizar que las instituciones públicas incluyan principios de gobernanza para recuperar la confianza de sus ciudadanos. De ahí la prevalencia de la propiedad común y la erradicación de la corrupción.

No sólo eso. Los líderes organizacionales tenemos que arremangarnos y ponernos a trabajar para asegurar un crecimiento sostenido. En la academia, debemos preparar y pulir mentes brillantes para transformar los sistemas económicos para que sean productivos, innovadores, competitivos y sostenibles.

Business Recovery in Emerging Markets sustenta que el crecimiento y el desarrollo sociales sólo son alcanzables si todas las partes interesadas participan en su consecución; para ello, las empresas deben ser proactivas en sus esfuerzos de RSE para tener un impacto positivo en los índices mundiales y, a su vez, influir en la competitividad sostenible mundial.

Business Recovery in Emerging Markets nos convoca a un ejercicio que nos lleve a dar la vuelta a esta situación. Nos pone frente al timón, nos devuelve la responsabilidad de imaginar un mundo mejor. Por eso, te invito a que lo leas. Imaginar la recuperación nos da la oportudad de ver cómo nos vamos a poner de pie.

**López-Fernández, M., Terán, A. (2022) Business Recovery in Emerging Markets, Pelgrave, Macmillan Press

Suscríbete a Forbes México

Contacto:

Correo: [email protected]

Twitter: @CecyDuranMena

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.