IMEF anticipa un 2019 más complicado por cambio de gobierno

El próximo año se perfila complicado para la economía del país, debido a que en el inicio de cada sexenio es común que se frenen la inversión y la economía con la transición administrativa, afirmó Jonathan Heath, vicepresidente del Comité de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Pese a este panorama, que podría complicarse más por la incertidumbre en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el especialista mantuvo una expectativa positiva de la transición de gobierno.

“Se inclina hacia la parte positiva, si gana ‘ya saben quién’ va a hacer un esfuerzo para tratar de generar confianza y mandar un mensaje que quiere ir junto con el sector privado para sacar adelante el país, quiere hacer las cosas bien. Incluso no me sorprendería que el proyecto (de cancelación) del aeropuerto no lo haga”, señaló Heath durante la presentación del indicador IMEF del entorno empresarial mexicano.

En este sentido serán cruciales los posicionamientos del presidente electo el 1 de julio para el dinamismo de la inversión del próximo año.

“En la primera mitad de este año vamos a ver una tendencia de inversión privada negativa más o menos igual a lo que hemos visto, no vemos que eso cambie y va a haber un parteaguas a mediados de año con una economía más vigorizante o mucho menos dependiendo de qué pasa con el TLCAN y las elecciones y si gana ‘ya saben quién’ va a depender mucho de sus posicionamientos a medio año de que tome posición”, apuntó.

Aunque es común que la inversión pública despunte durante el último año de administración de un gobierno, el gasto de gobierno en infraestructura continúa sin elevarse.

Éste es uno de los factores que más han restado al crecimiento económico durante el sexenio.

“En este proceso de consolidación fiscal el elemento que más se ha sacrificado es la inversión pública, en 2017 hubo una caída de 6.6%, cuando el año anterior había caído 4.5, ligamos con esto ocho años consecutivos en la inversión pública medido a través de las cuentas nacionales”, detalló.

Los resultados de la encuesta de marzo de 2018 apuntan que la economía sigue expandiéndose y en el caso del sector manufacturero se aceleró en el tercer mes del año, en tanto que el sector no manufacturero registró un menor dinamismo durante el mes.

Ambos indicadores sugieren una mejor marginal en la actividad económica al inicio de 2018, pero toda vez que el dinamismo del sector manufacturero es más amplio que él no manufacturero, es probable que haya un menor crecimiento en servicios.