Imperan quejas por app del Banco del Bienestar; piden ampliar servicios

Han pasado 8 meses desde que el Banco del Bienestar lanzó su app a fin de que los beneficiarios de programas sociales pudieran consultar su saldo y movimientos, y con ello evitar las largas filas en las sucursales; no obstante, imperan las quejas por la deficiencias en los servicios de la aplicación móvil.

Aunque en su momento la autoridad planteó que la app sólo serviría para consultar el saldo, se esperaba que conforme se consolidara su utilización se fueron agregando más servicios a fin de despresurizar la atención en sucursales.

En una revisión hecha por Forbes México a la App Store de Apple y la Google Play Store, los usuarios han calificado, en promedio, con una estrella la funcionalidad de la aplicación móvil del banco y en general critican que su único uso sea el de consulta de saldo.

En la tienda de aplicaciones de Google, la app móvil del Banco del Bienestar tiene alrededor de 4 mil 900 comentarios donde el promedio de calificación es de una estrella y en la mayoría de los casos imperan las quejas por el pobre nivel de servicios, al que se suman las de saturación y poca atención en sucursales físicas.

A nivel global, los usuarios le han puesto un 3.7 de puntuación.

“En banca tradicional tiene muchas oportunidades. Empezando con la aplicación que sólo puede ver el saldo, no puedes transferir ni pagar absolutamente nada, con cuenta de débito muchas veces no llegan las transferencias o las rechaza por interferencia, luego falla el pago, después en cajeros de Banco del Bienestar no tienen dinero, te atienden en llamada de 9 a 6 de Lunes a Viernes, puedo seguir, pero bueno”, escribió un usuario.

La historia no es muy diferente en la tienda de Apple donde a nivel general, la app tiene una calificación de 3.2 y también reinan las quejas por fallas en la consulta de saldo y la falta de servicios.

“No te permite hacer nada, transferencias, pagos ni siquiera cambiar de NIP, bloquear tu tarjeta, NADA”, escribió un usuario de la App Store.

Fue el 22 de septiembre, cuando el Banco del Bienestar lanzó su aplicación móvil con la que buscaba llegar a los 25 millones de usuarios de programas sociales y ayudarles a consultar sus movimientos y saldo sin necesidad de acudir a sucursales, donde en muchos casos, no hay cajeros automáticos funcionales.

De acuerdo con el Banco del Bienestar, al cierre del año pasado, tenía una red operativa de 1,111 cajeros automáticos. Sin embargo, en un breve ejercicio realizado por Forbes México el pasado 2 de mayo se constató que la sucursal ubicada en la Unidad Habitacional Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, el cajero no servía.

Foto: © Karina Hernández.

Lo mismo ocurrió en la sucursal de la colonia Roma Sur, también en la alcaldía Cuauhtémoc, donde de los tres cajeros disponibles, dos no estaban habilitados y el restante no tenía efectivo. En el caso de la sucursal de la Colonia Granjas México, en Iztacalco, los cajeros no disponían de efectivo.

De acuerdo con el director general del Banco del Bienestar, Víctor Lamoyi Bocanegra, la implementación de la app móvil brindaría una mejor atención a los sectores más vulnerables de la población, como adultos mayores y personas con discapacidad, quienes conforman un porcentaje importante del padrón de beneficiarios de Programas de Bienestar, mismos que en muchos casos presentan dificultades de movilidad que complican sus visitas frecuentes a las sucursales.

“Sólo permite checar saldo, no tiene ninguna opción, ni siquiera el de cerrar la cuenta o cambiar. No tiene para hacer transferencia, no se puede pagar con ella, y ahora salen con que se puede retirar sólo en los cajeros bienestar, los cuales sólo hay 2 en toda la ciudad y ya los viejitos duermen afuera del banco haciendo fila para poder retirar. Pésimo, sin fijarse en facilitarles a ellos el movimiento”, criticó Diana en un comentario a los desarrolladores de la aplicación.

También, la mayoría de los usuarios ha elevado quejas sobre la limitación que tiene la tarjeta para integrarse a otros sistemas de cobro en línea tales como PayPal o Mercado Libre, pese a que la emisión de los plásticos está integrado al sistema Mastercard o Visa.

Foto: © Karina Hernández.

“La app es buena para que puedas ver en tiempo real cuánto dinero tienes en tu tarjeta bienestar, pero está bastante limitada ya que no puedes hacer ni siquiera transferencias. Otra queja pero ahora hablando de la tarjeta en si, es que no funciona en internet, al querer asociarla con Paypal, Steam, mercado libre, etc. No reconocen la tarjeta”, apuntó Alejandro Ortiz.

La aplicación móvil está dada de alta en las tiendas de apps bajo el desarrollo del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), que hoy es el Banco del Bienestar.

De acuerdo con la Cuenta Pública emitida por la Secretaría de Hacienda, al cierre de 2022, el Banco del Bienestar atendió a 29.57 millones de personas, de las cuales 16.67 millones corresponden a beneficiarios de programas sociales.

El año pasado, el Banco del Bienestar dispersó 225 mil 53 millones de pesos a través de 51 millones de transacciones tanto electrónicas como en efectivo. De igual forma, administró 29.79 millones de cuentas.

Entre los principales programas dispersados, se encuentran los Programas de Apoyo para el

Bienestar de Adultos Mayores, Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, y Apoyo para el Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente de la Secretaría de Bienestar.

También inició la incorporación de más estados en la dispersión de apoyos en la modalidad de entrega directa de los programas de Apoyo para el Bienestar de Adultos Mayores y Apoyo para el Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente. Además, se comenzó con la dispersión de apoyos de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y La Escuela es Nuestra.

