Impulsa RSP combate a violencia de género entre sus candidatos

Los abanderados de Redes Sociales Progresistas (RSP) buscan erradicar la violencia de género al construir un sistema legal que las proteja ante cualquier tipo de agresión, meta que les fue planteada mediante una serie de capacitaciones, informó el partido.

“Necesitamos construir un sistema en donde las leyes se endurezcan en contra de quienes ejerzan cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Es una nueva forma de hacer política, las mujeres tienen con nosotros un espacio. Candidatas y candidatos, luchen por revertir esta deuda histórica”, dijo el representante del partido en la Comisión de Vigilancia del INE, Edgar Manuel González, citado en un comunicado.

En los videos que circulan entre las y los candidatos de RSP, agregó el partido, se pone sobre la mesa que en su vida diaria las mujeres se enfrentan a entornos que las hacen sentir temor.

“Millones de mujeres de nuestro país viven con miedo, viven con medio de quedarse en casa, pero también viven con miedo de salir a la calle, viven con miedo de tomar un transporte público pero también viven con miedo de tomar su propio vehículo. Viven con miedo de ir al trabajo, de ir a la escuela, y nosotros estamos generando como hombres violencia física, política, ideológica, verbal, cultural y de muchas otras”, explicó.

Es por ello que además de destacar que el partido se ha encargado de visibilizar la situación, también es de su interés promover la sororidad, independencia de las mujeres, así como abatir la cosificación.

“Las mujeres no son cosas, no son objetos, las mujeres no nos pertenecen, no nos pertenecen sus decisiones, no nos pertenecen sus acciones”.

Este no ha sido el único mensaje impulsado, de acuerdo con RSP, ya que en las pláticas también se pide mantenerse en el marco de la cultura cívica, política y normatividad, al aproximarse a los votantes con propuestas y no con dádivas.

Asimismo y con el objetivo de concretar una “nueva forma de hacer política”, RSP llama a recordar que el resto de contendientes no son enemigos, sino adversarios de corte político. “Dando el resultado de la elección, siguen siendo mexicanas y mexicanos, siguen siendo nuestros vecinos”, por lo que pide sumar fuerzas para trabajar por el país.

