Inai da revés a Presidencia y pide dar detalles sobre viajes de AMLO

Notimex.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) señaló que se debe rendir un informe sobre todos los viajes realizados por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el 1 de diciembre de 2018 al 7 de febrero pasado.

Dicha información debe contener las fechas, los destinos, el número de acompañantes, las aerolíneas y los costos de los boletos, así como los montos extras que ha generado.

De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2017, el gobierno federal gastó 11 mil 688 millones de pesos en servicios de traslado y viáticos, 52% más de lo aprobado en el ejercicio fiscal, con lo que en promedio se destinaron 32 millones de pesos por día para la compra de boletos de avión y gastos de hospedaje, alimentación o uso de autos, explicó el comisionado del INAI, Joel Salas.

Durante la presentación de este caso, precisó que “los viajes y comisiones de trabajo no son actividades de lujo, son para emprender acciones de gobierno que mejorarán la vida de los mexicanos y deben existir pruebas de los resultados obtenidos. En ese sentido, la mejor forma de demostrar que se cumple con esta premisa es a través de la transparencia proactiva”.

Salas Suárez expuso que la Ley General en la materia prevé como obligación transparentar los gastos en viáticos, así como el objetivo e informe de la comisión; sin embargo, se pronunció porque las instituciones públicas adopten estrategias de transparencia proactiva para informar de los recursos erogados en este rubro.

Añadió que el INAI, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, creó la herramienta Comisiones Abiertas, que permite poner a disposición de la población los elementos necesarios para evaluar si el gasto ejercido en viáticos y pasajes abona a los fines y objetivos de las instituciones.

“Lo que busca Comisiones Abiertas es que la ciudadanía evalúe si el ejercicio de ese gasto público está dando los resultados esperados y que pueda haber un control social del posible uso discrecional que se ha dado en el pasado”, subrayó.

El organismo precisó en un comunicado que en respuesta a un particular interesado en conocer detalles sobre los viajes del Ejecutivo federal, la Secretaría Particular del Presidente y la Coordinación General de Comunicación Social declararon la inexistencia de la información con el argumento de que no hay normatividad que obligue a documentar lo solicitado.

En tanto, la Dirección General de Finanzas y Presupuesto indicó que en el periodo referido se erogaron 226 mil 204 pesos en boletos de avión y 65 mil 791 pesos en viáticos, de acuerdo con el Ramo 02 del Presupuesto de Egresos de la Federación.

El particular, inconforme con la inexistencia de más información, presentó un recurso de revisión ante el instituto y en alegatos, la Presidencia de la República reiteró su respuesta inicial; sin embargo, al analizar el caso, a cargo de Salas, se determinó que no existe certeza de que la dependencia haya hecho una búsqueda exhaustiva de la información.

Las áreas consultadas se limitaron a declarar la inexistencia, con base en el argumento de que no hay normatividad que obligue a documentar los viajes realizados por el mandatario, aunque sí existen las Normas que Regulan los Viáticos y Pasajes para las Comisiones en el Desempeño de Funciones en la Administración Pública Federal, que buscan establecer las disposiciones generales para regular los viáticos nacionales e internacionales y los pasajes de los servidores públicos.

Además, se verificó que el clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal registra de manera ordenada, sistemática y homogénea los servicios personales; materiales y suministros, servicios generales, transferencias, subsidios y otras ayudas; bienes muebles e inmuebles, inversión pública, inversiones financieras, participaciones y aportaciones, deuda pública, entre otros.

Por lo anterior, no se puede validar la inexistencia de la información declarada por la dependencia, por lo que el pleno del INAI modificó la respuesta de la Presidencia de la República y le instruyó hacer una nueva búsqueda exhaustiva de la información, con un criterio más amplio en la Secretaría Particular del Ejecutivo federal, en la Dirección General de Finanzas y Presupuesto y en la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República para entregar al particular los datos de su interés.