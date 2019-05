INAI exige a Pemex presupuesto y estudio ambiental para refinería

Petróleos Mexicanos (Pemex) deberá presentar el presupuesto y estudio de impacto ambiental para su séptima refinería, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov explicó que un particular solicitó esta información pero Pemex argumentó que no la encontró porque la gerencia de desarrollo de proyectos no es la responsable de la obra y su construcción.

Según el INAI, el proyecto en cuestión es responsabilidad de Pemex Transformación Industrial Lo cierto es que, aún y cuando se trate de proyectos de sus empresas subsidiarias, la petrolera es la encargada de dirigir la estrategia integral de alianzas y nuevos negocios, así como definir y proponer las directrices, prioridades, criterios y mecanismos generales para tal fin.

«No puede existir una obra en construcción, sin la documentación que justifique el impacto ambiental

y presupuesto», declaró el funcionario en un comunicado.

INAI ordenó a Pemex una nueva búsqueda en todas sus unidades entre las que no podrá omitir a la Dirección Corporativa de Alianzas y Nuevos Negocios, las subdirecciones de Desarrollo de Negocios de Exploración y Producción, la de Desarrollo de Negocios de Transformación Industrial y la Gerencia de Enlace para Exploración y Producción, que den cuenta de la información requerida.

La polémica obra

La Secretaría de Energía (Sener), encabezada por Rocío Nahle, ha dicho que la refinería costará 8,000 millones de dólares, procesará 340,000 barriles de crudo diarios y estará lista en tres años. Estas exigencias provocaron que la licitación de project manager quedara desierta.

El gobierno mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador determinó que Pemex y Sener dirijan el proyecto, con apoyo técnico del IMP.

La semana pasada, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y Sener se enfrentaron ante la posibilidad de suspensión de la megaobra si no hay Manifestación de Impacto Ambiental. Sener mencionó que recibió un documento se exención del regulador ambiental en materia energética, pero este documento solo avala el ingreso al terreno para realizar dichos estudios.

El 23 de mayo, INAI también solicitó a la ASEA transparentar las multas y medidas compensatorias a la empresa que realizó el desmonte vegetal y animal en el terreno para la refinería.