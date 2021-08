Incendio en plataforma de Pemex frena producción de 421,000 barriles diarios

La explosión en la plataforma Ku Alfa de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la Sonda de Campeche afectó la producción de la petrolera en 421,000 barriles diarios de hidrocarburos y sacó de operación 125 pozos del activo Ku-Maloop-Zaap, mismo que hasta el momento no ha retomado su movimiento.

El siniestro que ocurrió ayer por la tarde deja como saldo hasta el momento a cinco trabajadores fallecidos, uno de la Empresa Productiva del Estado y cuatro contratistas.



Hay dos trabajadores más desaparecidos, informó en conferencia de prensa el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza.

No te pierdas: Pemex avanza en descentralización y recorta contratos de arrendamiento

Éste negó rotundamente que la explosión en la plataforma haya sido producto de falta de mantenimiento, pues de hecho en el momento se estaban realizando tareas programadas por parte de las empresas Cotemar y Bufete de Monitoreo de Condiciones e Integridad; no obstante, no precisó la causa.

Al ser cuestionado sobre el impacto económico de la interrupción de la producción, mencionó que es una cantidad importante, que se debe multiplicar por el precio del barril de la Mezcla Mexicana de Exportación.

Considerando el último precio que fue de 60.25 dólares por barril, la afectación ronda los 25.3 millones de dólares al día.

El director de Pemex, detalló que la recuperación de la producción en la plataforma será gradual, en algunos pozos será en horas y otros, en días; ya se está resolviendo el tema de la falta de electricidad, agregó.

Te recomendamos: Pemex alista primer lote de cilindros para el arranque de Gas Bienestar

De 2019 a junio de 2021, los siniestros ocurridos en las instalaciones de Pemex están asociados con accidentes súbitos e imprevistos, “no por abandono o descuido”, aseguró Romero Oropeza.

Añadió que en los últimos tres años del sexenio pasado se redujo la inversión en mantenimiento y operaciones mayores.

En tanto, dijo, en lo que va de esta administración se han invertido en total 12,764 millones de pesos para la atención de “riesgos no tolerables” en materia de Seguridad y Confiabilidad.

El directivo también presumió que durante su gestión el número promedio de siniestros al año es de 200, en tanto que en la pasada era de 500.

Romero Oropeza recalcó que los incidentes no se han debido a la falta de mantenimiento, pues no se podrían cobrar los seguros; “eso da claridad que esa no es la causa del accidente”, sentenció.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado