Inclusión en los consejos: Un pendiente que implica oportunidad

Por Jimena Fernández Cortina

Sin tomar medidas para fomentar la presencia femenina en los consejos de administración de las empresas públicas, se estima que la paridad entre hombres y mujeres en estos órganos se podría alcanzar hasta el 2088. No podemos esperar tantos años ya que la competitividad de nuestras empresas y de nuestro país depende directamente de incorporar la perspectiva de las mujeres, para contar con una visión integradora. Es momento de impulsar la inclusión de más mujeres en los consejos en beneficio del crecimiento de las empresas y en sintonía con las metas y principios de ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza).

Hoy en día en México, apenas el 10% de las 157 empresas que cotizan en bolsa cuentan con consejeras, lo que nos sitúa ante una oportunidad increíble de generar desde los consejos una mayor innovación y competitividad dentro de las empresas y para el país. El Banco Mundial indica que, si hubiera mayor equidad de género en el ámbito laboral, el ingreso per cápita del país sería 22% más alto.

La inclusión no es meramente un factor de responsabilidad social, sino es un “business case”. Las compañías que tienen tres o más mujeres en sus consejos cuentan con un ROE (Return on equity) 10% superior a las que no las tienen, y las empresas que tienen 30% o más mujeres en sus consejos tienen 16% mayor retorno sobre ventas, y reportan un retorno sobre capital invertido 26% mayor.

Es importante aclarar que la diversidad es aceptar la participación de mujeres en las organizaciones, mientras que la inclusión significa fomentar su participación como una estrategia proactiva de competitividad. Varios estudios subrayan la importancia de tener al menos dos a tres mujeres en los consejos con el fin de fomentar una cultura de inclusión tanto en el seno del consejo como en la empresa. Tener a tan solo una mujer para cumplir con la percepción de diversidad no contribuye a la meta de generar un cambio cultural.

Para fortalecer las estrategias de negocio bajo una visión inclusiva, subrayo tres enfoques que las empresas deberían tomar en cuenta. Primero, pueden hacer una revisión de dónde se encuentra la empresa en cuánto a los parámetros de diversidad e inclusión (e.g., número de mujeres en puestos directivos, pipeline de mujeres de mandos medios, equidad salarial, políticas de flexibilidad para ambos géneros, etc.) y a partir de ello, crear políticas internas y objetivos específicos para establecer métricas y medir el avance.

Segundo, las empresas deben asegurarse de identificar a las mujeres que destacan por su capacidad, habilidad y talento para posicionarlas en puestos de alta dirección. Enfrentamos el desafío de que, al momento de intentar incluir a más mujeres en los consejos, el primer filtro de selección es la experiencia previa como consejeras. Sin duda, hace falta cambiar el mindset y crear nuevas oportunidades que harán que las mujeres tengan experiencia en la materia y ampliar lo que se consideran los requisitos para participar.

Finalmente, los “head hunters” también tienen un papel fundamental en esta transformación porque cuando buscan nuevos consejeros deben abrir el abanico a perfiles más variados. Hoy más que nunca los consejos necesitan profesionistas con visiones distintas y capacidades que van mucho más allá de un conocimiento financiero para poder advertir y manejar los riesgos que las empresas enfrentan a nivel global.

El empoderamiento económico de las mujeres es un catalizador del éxito empresarial. Cada vez más la inclusión de las mujeres en los consejos de administración se platica en foros públicos en México, pero ya es momento de pasar a la acción proactiva. Dejar pasar más de sesenta años para avanzar hacia una paridad entre géneros en los consejos de administración es equivalente a dejar dinero en la mesa, poco inteligente. Es momento de abrazar la inclusión como una estrategia de negocios.

Contacto:

Jimena Fernández Cortina es Consejera independiente de Aleatica

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.