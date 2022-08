Incrementos salariales y libertad sindical no inhiben la inversión: STPS

Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), aseguró que los incrementos salariales y la libertad sindical en las empresas maquiladoras no inhiben la llegada de inversiones y empresas a México.

“Estamos en los máximos históricos de salario promedio, pero también de inversión y estamos viendo condiciones en las cuales mejorar las condiciones laborales no son sinónimo, como mucho tiempo se dijo, de inhibir las inversiones en nuestro país”, declaró la funcionaria durante la inauguración del Primer Foro Regional Laboral del T-MEC.

México, agregó, muestra máximos históricos de empleo formal, ya que más de 21 millones 200 mil trabajadores están registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha recuperado el 70% del poder adquisitivo del salario mínimo y en la frontera norte ha sido más, dado que el primer año se incrementó al doble, comentó Alcalde Luján.

La “clásica” era no subir el salario ni mejorar las condiciones laborales “porque no van a llegar las inversiones, no porque van a generar inflación, no porque va a distorsionar el mercado laboral”, señaló.

Hoy, expresó, se demuestra la existencia de un modelo que respeta los derechos y decisiones de los trabajadores respecto a quién quiere que lo represente y si quieren que los represente o no un sindicato.

“Estamos demostrando que lejos de inhibir mejores oportunidades e inversiones generan estabilidad, genera respeto a los derechos, un Estado de derecho que necesitamos para hacer un mejor país”, manifestó la encargada de la agenda laboral del gobierno de López Obrador.

En materia laboral, añadió, México ha estado viviendo una revolución con cambios profundos y transformadores: “uno tiene que ver con la libertad y la democracia sindical, y hacer de esto una práctica cotidiana”.

Eso se ha venido alimentando de otras políticas como la de salarios mínimos, la reforma en materia de pensiones, el reparto de utilidades y la eliminación de la subcontratación de personal, expuso la funcionaria en el marco del Primer Foro Regional Laboral del T-MEC.

“Cada vez más convencidos de que quien asuma estos compromisos va a lograr mejores condiciones para su industria, para hacer crecer su industria y para hacer crecer sus propios negocios”, apuntó la secretaria del Trabajo.

“Quizá una de las muestras más claras de inhibir o el seguirle buscando guías, o no comprometerse desde arriba en los nuevos compromisos laborales, es la consecuencia que se puede traer, aquí en este foro se va a hablar precisamente del mecanismo de respuesta rápida, y de las violaciones que se pueden adquirir de no asumirse compromisos reales”, destacó Alcalde Luján.

