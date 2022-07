Indagarán a jueces por amparos otorgados a Iberdrola y a Monsanto

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este lunes una indagatoria a los jueces que han concedido amparos a Iberdrola, que busca esquivar una multa por más de 9 mil millones de pesos, también a Monsanto, filiar de Bayer, que busca eliminar el decreto presidencial para la reducción gradual hasta 2024 del glifosato y la siembra de transgénicos.

En el caso de Iberdrola, el mandatario federal señaló que las indagatorias serán sobre qué juez permitió la entrega de documentación por parte de la firma de manera extemporánea y si hubo alguna irregularidad presentarán denuncias.

“Es el mismo caso de los jueces, increíble que le otorguen un amparo a Iberdrola, le fijaron una multa y de inmediato los jueces ampararon a Iberdrola, creo que son 9 mil millones de pesos, y además, se está haciendo la investigación, nos vamos a ir a fondo, porque les aceptaron documentación extemporánea.

“Estamos haciendo la investigación y si fue así, se denunciará a jueces y a quienes hayan participado”, adelantó.

La semana pasada, Iberdrola solicitó un amparo ante un juzgado contra la resolución de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que le impuso una multa de 9 mil 145 millones de pesos, por haber vendido a sus socios en Monterrey de manera ilegal energía eléctrica bajo el esquema de autoabasto.

En el caso de la siembra de transgénicos y el uso del fertilizante glifosato, el jefe del Ejecutivo federal informó que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) apelará un amparo otorgado a Monsanto, filial de Bayer, contra el decreto presidencial que busca eliminar progresivamente el uso de glifosato hasta enero de 2024.

El recurso legal fue concedido por el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa, Francisco Javier Rebolledo, y también amplía los alcances a la siembra de semillas transgénicas como el maíz.

“Lo del maíz transgénico también. Va a apelar la Semarnat, porque quieren, por la fuerza y por las influencias y por dinero, imponerse, pues no, no es así, no se va a permitir. Y alegan que el Estado de Derecho. No, no, no, no, no, eso no eso es Estado de chueco”, afirmó.

