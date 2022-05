El S&P 500 y el Nasdaq de Wall Street cayeron esta tarde, por el temor a que las medidas agresivas para frenar la peor inflación en décadas pueda llevar a la economía estadounidense a una recesión, lo que redujo el apetito por el riesgo de los inversores.

Los tres principales índices bursátiles de Wall Street recortaron sus pérdidas en las operaciones de la tarde, y el Dow pasó a positivo. Aun así, el S&P 500 se quedó a unos puntos porcentuales de confirmar que se encuentra en un mercado bajista.

“Si damos un paso atrás y reconocemos los principales catalizadores del mercado, lo cierto es que el giro de la Fed y el cambio de los tasas de interés han influido en los precios de todos los mercados de capitales”, dijo Bill Northey, director de inversiones de U.S. Bank Wealth Management, que opera en Wall Street.

“En las dos últimas semanas, hemos visto que un cierto grado de deterioro macroeconómico ha empezado a manifestarse en las ganancias empresariales y en las publicaciones económicas”.

Lee más: Pemex gana la marca ‘Gas Bienestar’ a empresario jalisciense

Índices de Wall Street cierran con baja por temor a una recesión

Gran parte de las ventas se debieron a una advertencia de Snap Inc SNAP.K sobre sus resultados, que hizo que las acciones de la empresa se desplomaran y contagiaran a todo el sector de las redes sociales.

Meta Platforms Inc FB.O, Alphabet Inc GOOGL.O, Twitter Inc TWTR.K y Pinterest Inc PINS.N terminaron la sesión con bajas, al igual que el sector más amplio de servicios de comunicaciones del S&P 500 .SPLRCL.

Las interrupciones de la cadena de suministro mundial se han visto exacerbadas por la guerra de Rusia con Ucrania y las medidas restrictivas de China para controlar el más reciente brote de Covid-19, lo que ha llevado la inflación a máximos de varias décadas.

La Reserva Federal de Estados Unidos ha prometido hacer frente de forma agresiva al persistente crecimiento de los precios aumentando el costo de los préstamos.

Los inversores esperan una serie de alzas de tasas de 50 puntos básicos en los próximos meses, lo que alimenta el temor de que el banco central pueda empujar la economía a la recesión, un escenario que cada vez está más presente en las proyecciones de los analistas.

Extraoficialmente, el Promedio Industrial Dow Jones .DJI subió 50.82 puntos, o un 0.16%, a 31,931.06 unidades, mientras que el S&P 500 .SPX perdió 31.54 puntos, o un 0.79%, a 3,942.21. El Nasdaq .IXIC bajó 270.83 puntos, o un 2.35%, a 11,264.45 unidades.

Con información de Reuters.

Te puede interesar: Hyundai llamará a revisión a 239,000 vehículos por una pieza que explota