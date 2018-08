Indra Nooyi deja las riendas de Pepsi; Ramón Laguarta ocupará su lugar

Reuters.- PepsiCo Inc dijo el lunes que Indra Nooyi dimitirá como presidenta ejecutiva después de 12 años al frente de la empresa y anunció como su reemplazo al español Ramón Laguarta.

Laguarta asumirá el mando de la empresa el 3 de octubre y también se unirá al directorio, dijo la compañía en un comunicado.

Nooyi, de 62 años, quien ha estado 24 años en la compañía, continuará como presidenta del directorio hasta principios de 2019.

Laguarta, un experimentado ejecutivo con 22 años en PepsiCo, supervisó las operaciones globales, la estrategia corporativa, las políticas públicas y los asuntos gubernamentales en su papel de presidente de la empresa.

Laguarta ascendió a presidente en septiembre del año pasado y se esperaba que sucediera a Nooyi.

“Ramón Laguarta es exactamente la persona adecuada para ayudar a construir sobre la sólida posición y éxito de @PepsiCo. Ha sido un socio clave y un amigo, y estoy seguro de que llevará a PepsiCo a nuevas y mayores alturas en los próximos años”, dijo Nooyi el lunes en Twitter.

Ramon Laguarta has been unanimously elected by the board of directors to succeed @IndraNooyi as CEO, on Oct 3, 2018. Ramon is a strong and proven PepsiCo executive who will help lead our company into the future. https://t.co/gq2LwrwI0Q pic.twitter.com/39lxlswiTg

