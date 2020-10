Industria aérea aún no está lista para distribuir vacuna Covid-19

Reuters.- Solo el 28% de los participantes en la industria de carga aérea siente que están bien preparados para distribuir una vacuna para el Covid-19 una vez que esté disponible, según un sondeo publicado el miércoles, mientras el sector comienza a prepararse para lo que será un enorme desafío logístico.

Los operadores de tierra y los aeropuertos se sienten menos preparados que los transportistas y las aerolíneas, según la encuesta realizada por la Asociación Internacional de Carga Aérea (TIACA) y Pharma.Aero, que encontró que el 36% de los participantes planeaba invertir en infraestructura física o digital adicional.

El vicepresidente de TIACA, Sanjeev Gadhia, dijo que la distribución global de la vacuna para el Covid-19 sería el desafío logístico más difícil jamás enfrentado, con un estimado de 10,000 millones de dosis que requieren distribución en 2021 y 2022.

Más de 40 candidatos a vacunas ya se están sometiendo a ensayos clínicos, según la Organización Mundial de la Salud.

“Sabemos que a partir de noviembre las primeras vacunas podrían estar listas para ser transportadas”, dijo Gadhia a Reuters por correo electrónico. “TIACA y Pharma.Aero piden más colaboración y transparencia: todos necesitan desesperadamente información sobre especificaciones de vacunas, volúmenes, sitios de producción, rutas comerciales”.

Aerolíneas de carga de gran tamaño como Korean Air Lines Co Ltd y Cathay Pacific Airways Ltd han estado invirtiendo en la expansión de su capacidad de manejo farmacéutico, buscando nuevas fuentes de ingresos ante el desplome en la demanda de pasajeros.

“El rendimiento de las vacunas es alto en comparación con la carga general, por lo que las aerolíneas tendrán un beneficio financiero para transportar vacunas e invertir en el equipo de apoyo”, sostuvo Gadhia.

Lee: Gobierno estima que para septiembre de 2021 todo el país estará vacunado contra Covid

Seabury Consulting, división de Accenture, estima que el lanzamiento global de una vacuna generará 65,000 toneladas de carga aérea, lo que equivale a cinco veces el comercio de vacunas aéreas en 2019.