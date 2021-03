Industria del plástico cae 9% en 2020; asegura estar retomando camino

La pandemia, que desde principios del 2020 desató en todo el mundo el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, ha traído golpes importantes para la mayoría de los sectores de negocio en México, incluida la industria del plástico.

Así lo relató, en el marco de la presentación de su conferencia anual Plastimagen 2021, el presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), Aldimir Torres Arenas, quien relató que la caída que tuvo este sector durante el año pasado fue del 9%.

“El año pasado nosotros lo cerramos con una caída del 9%, más pronunciada que la de 2019, y no estoy tan seguro de que tanto esto vaya a cambiar, pero lo que sí puedo decir es que estamos haciendo esfuerzos para salir adelante”, comentó el ejecutivo.

De acuerdo con Torres, en el caso de la industria del plástico la crisis no se observó únicamente en una disminución en sus ventas, sino también en situaciones que nunca antes habían experimentado.

“México está viviendo una crisis económica y por ende nosotros también la tenemos, los plásticos están viviendo una crisis porque no tenemos muchos insumos, no hay resina para PVC, aditivos y muchas cosas más, y no sabemos aún cuándo esto va a pasar”, explicó.

El directivo agregó que es importante que la industria siga dando pasos importantes, para solucionar golpes fuertes que vivieron mercados que tienen un gran peso para ellos, como es el del consumo, el de electrónica y el automotriz.

“A pesar de todo lo que estamos viviendo, todo lo que está sucediendo, no hay mejor forma de generar trabajo que moviéndonos, hay que hacerlo, de manera virtual, pero estar listos para ir con todo”, detalló Aldimir Torres Arenas.

Entre las dificultades que se generaron el año pasado, el experto en la industria plástica también habló acerca del reto que significó para ellos las distintas prohibiciones que se dieron a su insumo en la Ciudad de México.

“Han existido distintas afectaciones, entre ellas la situación que se vivió en la Ciudad de México, un tema en el cual nosotros estamos trabajando para que se acaben esas prohibiciones, hoy toca a las autoridades decirnos si a un año de prohibiciones del plástico se ha generado un impacto positivo”, sostuvo.

En este sentido, Torres afirmó que trabajarán de manera fuerte en el tema de economía circular, con el objetivo de que se generen resultados mucho mejores que las prohibiciones antes mencionadas.

“Lo que es una realidad es que no podemos continuar con el mismo modelo que tenemos, en efecto nos estamos acabando al planeta, entonces tenemos que empezar a hablar más de economía circular, pensar en las distintas erres que necesitamos aplicar, como es reducción del empacado, rediseño, reúso de plásticos y reciclaje”, concluyó.

