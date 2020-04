Industria turística pide a AMLO préstamos y eliminación de impuestos ante Covid-19

Ante el complicado panorama económico que se avecina en México por la pandemia del covid-19, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) le pidió apoyos al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como préstamos y eliminación de impuestos durante 12 meses.

Ante la estimación de que 75 millones de empleos en el mundo están en riesgo por la emergencia sanitaria, el WTTC le ha propuesto a los gobiernos un plan de tres puntos, el cual incluye la protección de salarios, ingresos y el trabajo de los empleados.

A través de un comunicado de prensa, la organización solicitó se otorguen préstamos vitales, ilimitados y sin intereses a las compañías mundiales de viajes y turismo; al igual que un estímulo para evitar que colapsen. De igual manera urgió eliminar los impuestos para los pasajeros y la industria de viajes, con efecto inmediato y durante un período recomendado de 12 meses.

“Para un sector que contribuye con uno de cada diez empleos en el mundo, urge tomar decisiones adecuadas, es una cuestión de sobrevivencia. Los trabajadores de viajes y turismo diariamente están siendo afectados por el cierres de hoteles, cancelación de vuelos, cruceros detenidos o simplemente porque nadie viaja debido a las restricciones de la crisis sanitaria por Covid-19, por lo que es fundamental actuar con urgencia”, explicó la presidenta del WTTC, Gloria Guevara Manzo.

Destacó que si no hay ingreso en las empresas turísticas, no habrá efectivo circulando ni recursos con que pagar sueldos o impuestos, por lo que las empresas de todos los tamaños del sector turístico no pueden enfrentar la crisis solas.

“Hay que aprender de las experiencias del pasado, escuchar a los expertos y, sobre todo, ejecutar acciones específicas para beneficio del sector. No es un gasto, es una inversión para evitar el colapso de la industria turística y de los países”, subrayó Guevara Manzo.

Por su parte, la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur) refirió que es fundamental que las llamadas “industria sin chimeneas” hagan un esfuerzo importante para mantener las fuentes empleo.

Uno de cada ocho empleos en México corresponde al sector turismo, cuyo PIB en 2019 creció 1.8% frente a la contracción de 0.1% que observó la economía, según datos de la WTTC.

“Aunque la prioridad ahorita es seguir los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades de salud para mitigar y frenar el coronavirus, a la par se debe de trabajar en esquemas que permitan mantener las fuentes de empleo dentro del sector turismo”, indicó el residente de la Asetur, Luis Humberto Araiza López.