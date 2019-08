INE aprueba bolsa millonaria para partidos; AMLO les pide renunciar al 50%

Pese a los promesas para reducir el dinero que reciben, los siete partidos políticos con registro nacional se repartirán en 2020 una bolsa que asciende a 5,239 millones de pesos (mdp) y Morena será quien reciba la mayor cantidad de esos recursos.

En marzo pasado, los diputados de Morena presentaron una iniciativa para reducir hasta 50% los recursos que reciben los partidos políticos, misma que no ha presentado ningún avance.

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ayer el anteproyecto que distribuye los montos de financiamiento público que recibirá cada partido político para el próximo año.

En caso de que para el próximo año no se otorgue registro a un nuevo partido, la bolsa de recursos se repartiría entre los siete con registro alcance nacional y en ese escenario Morena recibiría 1,710 mdp.

Al PAN, el segundo partido político más grande en el país, se le entregarían 943 mdp; seguido del PRI, que contaría con una bolsa de recursos superiores a 888 millones; y del PRD, que recibiría 438 mdp.

Al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) le serían entregados 419 millones, a Movimiento Ciudadano 403 mdp y el Partido del Trabajo (PT) se haría acreedor a 384 millones.

La cantidad de recursos que recibe cada partido político nacional se define multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y está establecido que el reparto de esta bolsa entre los partidos con presencia a nivel nacional será 30% de forma igualitaria y 70% se dividirá de acuerdo con la votación obtenida en la elección a diputados de mayoría relativa inmediata anterior.

El cálculo del financiamiento público a los partidos políticos no es una decisión del @INEMexico sino una asignación que se hace conforme a una fórmula establecida en la Constitución. Revisar y discutir esa fórmula es decisión de los propios partidos. — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) August 7, 2019

El monto global del financiamiento a los siete partidos políticos nacionales para 2019 enfocado en actividades ordinarias ascendió a 4,728 millones de pesos.

Sugiere AMLO recorte

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esta mañana a los partidos políticos reducir sus gastos en al menos 50%, toda vez que consideró “inmoral” recibir tanto dinero.

“Hago un llamado a los dirigentes de los partidos políticos para que actúen de manera consecuente, no pueden estar recibiendo tanto dinero los partidos políticos, tienen que reducir sus gastos y tienen que devolver el dinero a la hacienda pública, un porcentaje de esas prerrogativas. Es un llamado respetuoso, no es una orden, no es por la fuerza, es un llamado a que actúen de manera consecuente, ya no estamos en los tiempos del derroche, de los gastos superfluos”, afirmó en su conferencia de prensa matutina.

El mandatario agregó que espera que los dirigentes de partidos políticos, es especial los de izquierda, sean los primeros en pronunciarse en torno a reducir el financiamiento.

“Hoy quiero escuchar el posicionamiento de los dirigentes de los partidos, cuando menos deben de reducir sus gastos, es una sugerencia, no se vaya a malinterpretar, cuando menos en un 50%, a la mitad”, indicó.

López Obrador insistió en que si bien es legal la cantidad de dinero que recibirán los partidos, ésta es equiparable a la corrupción.

“Esto es corrupción, cuando se quiere recibir tanto dinero, es como los sueldos, puede ser que sea legal tener sueldos, compensaciones de 700,000 pesos mensuales, pero desde luego que es inmoral”, consideró el presidente.

