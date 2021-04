INE consumó farsa contra Salgado; vamos a impugnar: Delgado

Mario Delgado, líder de Morena, afirmó que la negativa del Instituto Nacional Electoral (INE) a otorgar la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero sólo deja al descubierto la farsa que montaron los consejeros y con ello afectar al movimiento.

El morenista afirmó que el instituto electoral viola los derechos de Salgado Macedonio con la mentira de que no reportó gastos de precampaña.

“Fueron menos de 20 mil pesos los que motivaron el retiro del derecho a ser votado, para ellos esa es la falta gravísima” reprochó Delgado.

El presidente de Morena anunció que la decisión emitida por el INE será impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Estoy seguro de que vamos a triunfar y que será Guerrero quien elija a su próximo gobernador” lanzó Delgado ante la ovación de los simpatizantes de “El Toro”.

“Vamos a demostrar que somos una generación que entendimos el deseo de cambio de los mexicanos y que estuvimos a la altura de la transformación de México.

De igual forma, el líder morenista hizo un llamado a los perfiles políticos guerrerenses a transitar en unidad y dejar de lado sus aspiraciones personales que motiven la desunión del partido.

“El llamado es la movilización pacífica”, afirmó.

Esta noche, en una sesión maratónica de cuatro horas, los consejeros electorales votaron 6 a favor y 5 votos en contra negarle la candidatura a Salgado Macedonio por no haber reportado en tiempo el informe de gastos de precampaña a la comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).

El INE va a caer: Salgado Macedonio

Por su lado, Félix Salgado Macedonio lamentó que el INE vulnere los derechos de los votantes de Guerrero a elegir de manera libre a sus gobernantes.

El morenista afirmó que el tiempo del instituto electoral y sus integrantes está contado ya que no es capaz de garantizar los derechos electorales de la ciudadanía.

“Yo le digo al INE que su tiempo está contado porque el INE se tiene que ir y va a caer”, sentenció.

El senador con licencia adelantó que esperará a que el consejo general le notifique la negativa a su registro para impugnar la decisión ante el Tribunal electoral.

Salgado Macedonio criticó que los consejeros electorales lo hayan acusado sin fundamentos y que se ejerza violencia política.

A mí me pueden decir lo que quieran, pero no soy ratero, yo no me ando escondiendo, el INE sabe dónde vivo”.

El político guerrerense llamó a sus simpatizantes a estar en movilización para defender a la democracia y que sea el TEPJF quien le regrese su candidatura.

En tanto llamó a la calma y tranquilidad y regresar en paz a Guerrero para atender la movilización por la democracia.

De igual forma, responsabilizó a Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, de cualquier acto de provocación que derive en violencia en torno a su candidatura.

