INE ordena a la PGR retirar comunicados y video sobre Anaya

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) bajar de su portal de internet un par de comunicados y un video sobre Ricardo Anaya, precandidato presidencial de la coalición Por México al Frente.

Con el argumento de que los materiales podrían influir en la equidad en la contienda electoral, la Comisión aprobó la medida cautelar solicitada por el propio Anaya.

Los comunicados aludidos tratan sobre una investigación en desarrollo por un presunto caso de lavado de dinero y en ellos se hace mención al abanderado de la coalición PAN-PRD-MC.

Por otro lado, el video que difundió la PGR en días pasados muestra al precandidato cuando acudió a sus instalaciones a entregar un escrito para quejarse de la actuación de la dependencia; en el material, incluso, se da a entender que Anaya pronunció un insulto, aunque después Diego Fernández de Cevallos, quien estaba presente, dijo que fue él quien hizo la expresión.

Al respecto, los consejeros que integran la Comisión de Quejas del INE consideraron que no se justifica la mención de Anaya y que es inusual que la PGR divulgue información sobre una indagatoria abierta.

No obstante, la Comisión aclaró que al conceder la medida cautelar no prejuzga si la información que difundió la PGR es o no incompleta, sesgada, engañosa, confusa o maliciosa, como lo señaló Anaya, ni tampoco se pronuncia sobre la investigación.

En la misma sesión, la Comisión de Quejas ordenó al PRI sustituir en un plazo no mayor a 6 horas el spot en el que acusa explícitamente a Ricardo Anaya realizar lavado de dinero y extorsiones.

Los consejeros del INE determinaron que la difusión del video podría ser ilegal en la actual intercampaña, ya que no es propaganda genérica y sí se refiere a un aspirante postulado por otros partidos políticos y muestra su imagen.

La Comisión dio aviso a las concesionarias de radio y televisión para evitar la transmisión del promocional en un plazo no mayor a 24 horas a partir de la notificación formal.

Acusa Anaya agresión de grupo de choque

El precandidato presidencial acusó esta mañana que un grupo de personas “enviadas por el PRI” buscó increparlo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde arribó en la madrugada procedente de Alemania, donde fue recibido por la canciller Angela Merkel.

Anaya cuestionó que las personas estuvieran ahí a las 3:30 horas y que se hayan cubierto la cara cuando intentó grabarlas.