INE pide a MC retirar spot en contra de la candidata de Morena en QR, Mara Lezama

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) dio no más de tres horas a Movimiento Ciudadano (MC) para que sustituya el spot donde su candidato a la gubernatura de Quintana Roo, José Luis Pech, señaló que “traición es usar a Morena y al Presidente para robarse el dinero del pueblo, Mara es traición”; ello en alusión a su contrincante de Morena-PVEM-PT, María Elena Lezama. Muchas amigas y amigos me han preguntado ¿por qué me fui de Morena?, aquí la respuesta: pic.twitter.com/Z1VvHcno0N— Dr. Pech (@DrJLPech) April 9, 2022

“Robar es un delito y se le esta imputando ese delito sin que haya una sentencia determine que esta personas, la actual candidato, ha cometido este tipo de acciones”, dijo la consejera Adriana Favela.

Lee: Arrancan campañas para gubernaturas en 6 estados

Los consejeros de la comisión estimaron que la frase “para robarse el dinero del pueblo” no está amparada en la liberta de expresión y el derecho a la información, porque puede constituir la imputación de un delito en contra de María Elena Lezama, de la coalición Juntos Haremos Historia en Quintana Roo.

Esto después de que el partido encabezado por Karen Castrejón presentó una queja contra MC, ya que desde su perspectiva el promocional tiene contenido con elementos calumniosos.

Por ello, el INE pidió a MC sustituir el material en un plazo no mayor a tres horas a partir de la notificación, apercibiéndolo que de no hacerlo se sustituirá con material genérico o de reserva; de igual forma ordenó a las concesionarias de radio y televisión a que suspendan de inmediato, en un plazo que no podrá exceder de 12 horas.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado