INE retira a Morón candidatura a gubernatura de Michoacán por Morena

Con seis votos a favor y cinco en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) canceló a Raúl Morón su registro a la candidatura al gobierno de Michoacán por Morena, ya que no presentó a tiempo su reporte de ingresos y gastos de precampaña.

Los consejeros Roberto Ruiz y Martín Faz señalaron que no había elementos de que existió una precampaña que debería ser reportada.

Adriana Favela aclaró que el morenista presentó su informe de precampaña de forma extemporánea.

Sin mayor discusión, también avalaron que Alfredo Ramírez Bedolla se le retire su derecho para registrarse como candidato para la alcaldía de Morelia, Michoacán, por Morena, ya que aseguraron que no presentó informe de gastos de precampaña.

En la misma situación está Alberto Abraham Sánchez Martínez, quien buscaba la candidatura del gobierno de Michoacán por Redes Sociales Progresistas.

Morón apelará ante el TEPJF

Luego de que el INE informara de la cancelación del registro como candidato de Morena a la gubernatura de Michoacán, Raúl Morón dijo que impugnará dicha decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En Twitter, el morenista dijo que la razón está con él y que mientras el Tribunal resuelve su situación, el seguirá recorriendo Michoacán como coordinador de la 4T.

“Acudiremos con la confianza en que la razón nos ampara. Con unidad y el apoyo de las y los Michoacanos vamos firmes por la candidatura, no por el proyecto de un hombre, sino por el de todos los que queremos transformar nuestro estado”.

Hoy el INE ha tomado una decisión ilegal, que va más allá de sus atribuciones y que atenta contra los derechos políticos de las y los Michoacanos que luchan por la Transformación del Estado. No vamos a permitir que se atropelle la voluntad de nuestra gente, acudiremos al Tribunal pic.twitter.com/cNiSlCnDKv — Raúl Morón Orozco (@raulmoronO) March 25, 2021

Sancionan a Layda Sansores con más de 539 mil pesos

El Consejo General del INE también sancionó a Layda Sansores, precandidata de Morena para el gobierno de Campeche, con 539 mil 492 pesos por no reportar todos los gastos que realizó en precampaña

Antes de comenzar la discusión, el consejero Uuc-Kib Espadas se retiró de la discusión, pues comentó que en 1997 participó en la campaña de la morenista, quien en ese entonces buscaba ser senadora; “sin embargo, hace más de 10 años que no tengo ningún contacto con la senadora (Layda Sansores) y en el actual momento no me vincula con ella ni amistad ni enemistad”.

La consejera Adriana Favela explicó que se acreditaron gastos no reportados, como sillas, equipo de sonido, carpas; así como elaboración de 13 videos y publicidad en Facebook por parte de Layda Sansores. A ello se suma otra multa de 104 mil 256 pesos, por seis eventos no reportados.

El INE discutirá más tarde si le retira a Félix Salgado su candidatura para el gobierno de Guerrero también por Morena.

