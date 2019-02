Inflación baja a su menor nivel desde liberalización de gasolina

View this post on Instagram

#Portada Nuestra número de febrero está dedicado a las mujeres y hombres detrás de las 30 ideas con mayor potencial de emprendimiento en nuestro país. . Se trata de 30 promesas que buscan dar solución aspectos tan diversos de la sociedad mexicana como la agroindustria, la robótica aplicada al ámbito laboral, e incluso biotecnología. . A pesar de que el cambio de administración ha desgastado el ecosistema emprendedor, sobre todo con la desaparición del Inadem y la falta de una política pública que fomente el nacimiento de empresas de alto impacto, las mentes detrás de apuestan por empujar la economía desde su particular frente. . Conoce todas sus historias en nuestro número de febrero y en el enlace que te dejamos en nuestra bio. . #Las30DeForbes #Emprendedor #Negocios #AMLO #Entrepreneur #Economía #Print #Motivación #