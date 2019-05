Inflación en EU permanece contenida; da margen de inacción a la Fed

Reuters.- Los precios al consumidor en Estados Unidos subieron en abril, pero la inflación subyacente permaneció relativamente contenida, lo que sugiere que la Reserva Federal podría dejar sin cambios sus tasas de interés por algún tiempo.

El Departamento del Trabajo dijo el viernes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se incrementó 0.3% el mes pasado, en medio de un alza de los valores de la gasolina, los arriendos y los costos de atención de salud. El IPC avanzó un 0.4% en marzo.

En los 12 meses a abril, el IPC se incrementó 2% tras haber avanzado un 1.9% en marzo. Economistas encuestados por Reuters habían estimado un alza intermensual de 0.4% en el cuarto mes del año y una aceleración de 2.1% en la comparación anualizada.

Excluyendo los componentes que arrojan volatilidad como los alimentos y la energía, el IPC subió 0.1% después de que los precios del vestuario cayeron por segundo mes consecutivo. El índice anual de inflación subyacente marcó 2.1% el pasado, una ligera aceleración frente al 2% de marzo.

Una inflación persistentemente benigna, sin embargo, podría llevar a la Casa Blanca a elevar la presión para que la Fed recorte sus tasas de interés. El presidente Donald Trump ha criticado reiteradamente al banco central por ajustar su política monetaria bajo el argumento de que la inflación sigue siendo baja.

«¡El reporte del IPC que acaba de salir es genial. Realmente bueno, una muy baja inflación!. Tenemos una gran oportunidad de tener éxito. Buenas cifras en todos los segmentos», afirmó Trump en Twitter tras la divulgación del reporte.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2019