Inician mensajes de AMLO rumbo a primer informe de gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó este domingo un primer mensaje en el marco del Primer Informe de Gobierno que entregará al Congreso de la Unión el próximo 1 de septiembre.

A través de su cuenta de Twitter el mandatario público dos videos, el primero enfocado en materia económica y el segundo en las acciones de austeridad y recorte al gasto de gobierno.

“No han aumentado los impuestos, no ha aumentado el precio de las gasolinas, del diesel, del gas, de la luz, no ha aumentado la deuda pública. Lo que aumentó fue el salario mínimo: 16% como no había sucedido en 36 años”, apunta López Obrador.

Hoy inicia la campaña de difusión que, de conformidad con la ley, se puede llevar a cabo para informar a los mexicanos sobre las acciones del gobierno federal. En 30 segundos resumo lo económico. pic.twitter.com/oWr8z4TA36 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 25, 2019

En el segundo mensaje, AMLO señala que ya no hay altos sueldos para funcionarios y pensiones millonarias para expresidentes.