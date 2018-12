Innovación, un cliché que se ha utilizado demasiado

La palabra innovación es una palabra es un cliché que se ha utilizado demasiado en el ecosistema empresarial, de acuerdo con Luis Antonio Márquez, director del Full-Time MBA in Innovation & Entrepreneurship en EGADE Business School.

“A veces no entendemos bien que es la innovación, todo mundo la dice en cualquier momento por ser una palabra muy sexy. Es necesario reinventarse e implica un compromiso de todas las partes”, destacó Antonio Márquez.

Entre las compañías mexicanas, dice el directivo, el tema de la innovación es realmente la punta del iceberg es por eso por lo que está tan de moda. Pero Márquez asegura que la innovación debe verse en las compañías como algo obligatorio, como un compromiso.

“Me refiero a compromiso a definir que es innovación para la empresa, donde se debe innovar, en que áreas se debe innovar”, dijo el especialista de EGADE Business School.

PUBLICIDAD

Por último, el director del Full-Time MBA in Innovation & Entrepreneurship, enfocado a ayudar en la formación de líderes de negocios, comparte algunos consejos para que las empresas aprovechen la innovación.

Definición

Las empresas deben saber en dónde van a innovar, siempre enfocado a temas que tienen que ser comerciales, que tienen que ser sustentables. Se debe justificar en el ámbito comercial.

Compromiso

Todos en la empresa deben tener un compromiso muy sólido, pero sobre todo los ejecutivos más importantes para generar espacios de discusión para que se genere la innovación en las empresas. Muchas veces sólo se queda en buenas intenciones.

Adaptación

En este mundo tan cambiante, realmente las empresas deben de adaptarse y ser agiles para poder responder a las nuevas necesidades en el mundo.

Tiempo

Algunas empresas lo que están haciendo es dar 10% del tiempo de los directivos y trabajadores para establecer las métricas basadas en resultados para desarrollar nuevos productos, servicios o proceso.

Innovación, el

De acuerdo con el directivo, la competencia a nivel global entre las empresas ya no se da por sectores o industrias, las nuevas empresas compiten por mercados.

Las hegemonías de las empresas, continua Márquez, solamente duran entre 15 y 20 años, “lo único que la podría mantener a flote es la innovación”.

Para el directivo, la clave para que una empresa se mantenga como líder es un cambio de mentalidad.

“Suena muy interesante hablar de innovación y todo mundo quiere hacer innovación, pero no dan los espacios, no generan las plataformas, no generan la discusión para que se den las innovaciones dentro de las empresas”, destacó Antonio Márquez.

El gran reto para el especialista es el compromiso que deben tener todos los individuos y sobre todo los ejecutivos más importantes de que todos tienen que generar espacios de opinan para que se den los cambios.

Te puede interesar: