Inseguridad e informalidad, pendientes para Sheinbaum en sector servicios: Concanaco Servytur

Al llegar a la presidencia del México, hay una serie de temas que Claudia Sheinbaum, virtual ganadora de las elecciones, debe abordar en favor del sector servicios, de acuerdo con Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales (Concanaco Servytur).

La seguridad es prioritaria, comentó el líder del organismo al enlistar los pendientes que considera que la futura primera presidenta de México debería atender.

“Si no tienes seguridad, no puedes llevar a cabo ninguna actividad”, explico De la Torre.

También es importante que la nueva presidenta aborde los temas de educación, y de salud, “porque si no tienes salud, no puedes cumplir con ninguna condición. No puedes ni levantarte de la cama a hacer alguna actividad”, dijo De la Torre de Stéffano.

Al sostener que los puntos citados están alineados y vinculados con el Estado de derecho, el líder de 4.8 millones de empresas del sector terciario, añadió que Sheinbaum tiene también la tarea de abordar el respeto a la propiedad privada.

Finalmente, dijo que Sheinbaum también deberá priorizar el tema de abatir la informalidad, la cual en el país es tolerada, mientras que la OIT ya la define como uno de los principales factores de pobreza en las poblaciones que afecta a las familias y trabajadores, porque no tienen el respeto a sus garantías y derechos mínimos.

Descartan que promociones impulsaran la votación

Respecto al 2021, cuando se registró un nivel de votación de 52.67%, en estas elecciones la participación se elevó a 61%, pero el incremento no se puede atribuir a las recompensas y descuentos que ofrecieron los negocios, dijo Octavio de la Torre durante un encuentro realizado en la tarde de este jueves con representantes de los medios de comunicación.

“Sería irresponsable decir que por las recompensas y descuentos la participación subió 9 puntos”, manifestó.

Más bien, explicó, si la participación en las elecciones del domingo pasado se elevó 9 puntos, podría atribuirse a que la población creció, como ocurre cada sexenio.

