Instagram modo oscuro llega a Android; te mostramos cómo se ve

Luego que Google Chrome lanzara su ‘plug in’ de modo nocturno para oscurecer Instagram en desktops en consonancia con el oscurecimiento del iOS13, no había menos que esperar que Instagram disponibilizara la función, al menos como ‘beta’.

Actualmente, el experimento solo se ejecuta en algunos dispositivos Android instalados con el modo de prueba de Instagram. Sin embargo, no todos los que usan la versión beta ven el modo oscuro: el círculo de prueba parece ser muy variado, con varios usuarios de Android 10 y un puñado de propietarios de teléfonos inteligentes Samsung con Android 9 Pie mostrando la función hasta ahora, de acuerdo a Android Police.

Las capturas de pantalla revelan una interfaz elegante y totalmente negra con gris y blanco utilizado para botones e íconos.

Sin embargo, todavía es un poco defectuoso, ya que Ben Schoon de 9to5Google señala que la función “oscurece” además, la barra de estado. Por eso es versión ‘beta’.

La estética general se ve sorprendente y se la mostramos a continuación.

Instagram for Android adds dark mode in beta, works w/ Android 10 toggle and Pie https://t.co/m1tx8csdF4 by @nexusben pic.twitter.com/vYvZohWvKj

— 9to5Google.com (@9to5Google) September 24, 2019