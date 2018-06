Limitaciones aplicarán para países que intenten robar nuestra tecnología: EU

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo este lunes que las limitaciones a la inversión que impondrá esta semana la entidad no son específicas para China sino que se aplicarán “a todos los países que estén intentando robar nuestra tecnología”.

En un mensaje vía Twitter, Mnuchin dijo que los reportes de restricciones a la inversión de Bloomberg y Wall Street Journal “son falsos. Son noticias falsas”.

On behalf of @realDonaldTrump, the stories on investment restrictions in Bloomberg & WSJ are false, fake news. The leaker either doesn’t exist or know the subject very well. Statement will be out not specific to China, but to all countries that are trying to steal our technology.

— Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) June 25, 2018