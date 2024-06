Integridad corporativa: retos y oportunidades para las empresas mexicanas

Por José Figueira*

La integridad corporativa y la confianza son los cimientos en los que se construye la excelencia de las empresas. En un ambiente de negocios en el que permea la incertidumbre geopolítica, económica y social, surgen cuestionamientos sobre la verdadera relevancia de cumplir con las líneas de integridad y más aún, se vuelve relevante cuestionarse el impacto de la forma en que se comportan los líderes y los colaboradores dentro de una organización.

Con la finalidad de conocer los enfoques que las empresas en todo el mundo están siguiendo para hacer frente a esta turbulenta realidad, en EY nos dimos a la tarea de indagar en qué es lo que motiva la falta de buena conducta en las organizaciones. Al hacer un análisis más profundo, detallamos que cuatro de cada diez mexicanos estarían dispuestos a comportarse de manera no ética con el objetivo de mejorar en su carrera profesional o su situación financiera personal.

Dentro de las acciones que podrían observarse se encuentran: proveer información falsa a la gerencia, ignorar conductas no éticas en sus equipos, y falsificar datos de clientes. Lo anterior, es una señal de alerta en la predisposición que tienen los colaboradores por incurrir en actos no éticos con el fin de buscar beneficios para los resultados de la empresa o beneficios personales como el avance de su carrera o una remuneración. Esta es una tendencia que vemos reflejada en todos los niveles, no solamente en los altos directivos.

En este sentido, se pueden identificar tres tipos de perfiles de los colaboradores de acuerdo con su interés en actuar de manera ilícita o no ética. En el primer grupo, se encuentran los colaboradores con principios, es decir, aquellos que no están dispuestos a actuar de forma no ética para su propio beneficio ni por petición de su superior. El segundo grupo, considera a los colaboradores potencialmente comprometidos, sonaquellos que están dispuestos a actuar sin integridad por un beneficio propio o por petición de un superior. Finalmente, en el tercer grupo encontramos a los facilitadores potenciales, quienes dejarían de actuar con integridad para sí mismos, pero no porque se los pidiera alguien más.

El impacto del ambiente en los colaboradores

De forma obligada, al debatir sobre la integridad y corrupción en el sector empresarial, surgen variables cambiantes y que pueden ser impredecibles, como lo es el comportamiento humano. Sin embargo, este estudio demuestra la relevancia que el ambiente laboral y la cultura de una empresa tiene sobre los colaboradores, los cuales se ven influenciados directamente por el buen ejemplo del liderazgo.

Al analizar la información se puede concluir que los colaboradores potencialmente comprometidos probablemente hayan tenido malas experiencias al reportar malas conductas, al tiempo que es dos veces más factible que hayan sido colaboradores con principios que presionaron a no reportar hechos deshonestos. Asimismo, existe una mayor posibilidad de que se hayan enfrentado a consecuencias por haber reportado este tipo de hechos y el sentimiento de que el hecho no se haya resuelto apropiadamente.

Más allá de catalogar a los colaboradores en alguno de los grupos anteriormente mencionados, al haber asumido conductas no éticas en entornos pasados o actuales para convertirlas en comportamientos racionalizados, es de suma importancia que los líderes hagan un mayor esfuerzo en la generación de consciencia y cultura de integridad en las organizaciones.

En este sentido, resulta fundamental extender este compromiso a todos los niveles y aplicarlo en todas las áreas operativas, mediante un riguroso proceso de diligencia y supervisión. No basta con que los altos directivos hablen de la importancia de la integridad y la ética en las salas de juntas; deben hacerse esfuerzos a lo largo y ancho de la operación para que todos los colaboradores interioricen esta cultura. Al hacerlo, las organizaciones pueden mantenerse coherentes con su misión y valores, cumplir sus compromisos y generar confianza entre sus grupos de interés.

Amenazas a la integridad

En México y Latinoamérica, la integridad de una corporación puede verse vulnerada durante periodos de rápido cambio o dificultad en las condiciones de mercado. Factores como el entorno macroeconómico, las crisis políticas y financieras; y otros elementos externos como los ciberataques y el desempeño financiero son los principales puntos de presión que pueden inhibir la conducta ética y exacerbar la corrupción en el sector empresarial.

Por otro lado, dentro de los factores internos de una organización que pueden afectar la integridad de los empleados podemos observar que la alta rotación, la falta de recursos para realizar su trabajo, y la presión de los directivos puede afectar directamente la integridad. En definitiva, una organización que busca proteger sus activos y su reputación a largo plazo debe tener en la mira la integridad y ética corporativa; pero para ello no solamente debe trabajar por promover esta cultura, si no ver el escenario completo para poder mejorar las causas de raíz.

En términos generales, tanto en México como a nivel global se considera que la integridad en las organizaciones ha mejorado en los últimos años. Esta percepción puede deberse a la necesidad de los clientes de cumplir con exigencias, un impulso regulatorio más estricto y, en mayor parte, a la gestión de la gerencia. Es así, que surge la imperante necesidad de que los altos directivos se adhieran a las políticas de integridad que ellos establecen. Por lo tanto, un primer paso es el crear ambientes que apoyen a los colaboradores a sentirse en confianza, no únicamente para comportarse de forma ética, sino también para reportar cuando perciben que algo se está haciendo de la manera incorrecta sin miedo a que haya represalias en su contra.

Contacto:

*José Figueira, Socio de Forensic Integrity Services, EY México.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado