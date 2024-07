Inteligencia artificial y la defensa de la gastronomía a través de la experiencia

Por Luis Javier Álvarez Alfeirán*

La ciencia y la tecnología cambian y lo hacen con una velocidad a la que cada vez es más difícil mantenerle el paso; los signos del avance del ser humano sobre la tierra comienzan a ser alcanzados por la así llamada inteligencia artificial, el reto: superar la ficción hollywoodesca y entendernos dentro de nuestra dimensión personal.

La persona humana, dentro de todas las especies del planeta es la única que tiene, dentro de su proceso evolutivo, cierto control sobre sus posibilidades futuras de desarrollo gracias al uso de la inteligencia y de la voluntad. El pensamiento no deja de superarse así mismo, desde los presocráticos hasta nuestros días y todo esto, gracias a la experiencia que sólo el ser humano es capaz de vivir.

Seguramente todos hemos estado en conversaciones donde el tema principal, –por no hablar de preocupación en ciertos ámbitos–, es el desarrollo y avance de la inteligencia artificial, basta ver las redes sociales que se inundan de “nuevas posibilidades” de inversión, de entretenimiento, de aprendizaje, de cultura, etcétera. Un nuevo modelo de vida, alimentado por la tecnología, se asoma de forma estrepitosa; un modelo que entusiasma a algunos, ocupa a otros y preocupa a muchos.

Pero, a pesar de la inminente realidad, es un modelo en el que el mundo del turismo y la gastronomía pueden aportar cierta luz sobre nuestras posibilidades futuras como seres humanos. ¿por qué? Porque hay que entenderla sólo como una herramienta más dentro del desarrollo de la humanidad, ¡sólo eso! ¿deberíamos llamarla inteligencia entonces? ¿es capaz de reflexionar (proceso básico del pensamiento) o sólo utiliza modelos precargados por sí misma o por alguien más?

La tecnología es capaz de suplantar muchas de las tareas de las personas, facilitar procesos e incluso presentar elecciones; actúa a base de modelos y algoritmos, pero no puede disfrutar ni sentir placer. Nos presenta una posibilidad infinita de opciones, pero no es capaz de decidir cuál es la que más nos apetece en un momento particular. Sólo el ser humano es capaz de mover su voluntad. Es algo de lo que nos diferencía como personas. Puede llegar a conocer nuestras preferencias pero no nuestras emociones o sentimientos, que muchas veces son volubles y sujetos a un sin fin de motivaciones. Sólo el ser humano es capaz de saborear un plato, que en una misma mesa, tendrá reacciones y percepciones tan distintas como distintas son las personas que la integran.

Para los restaurantes, entender la experiencia que quieren vivir las personas es parte fundamental de sus posibilidades de éxito, y es por ello que no sorprende las constante apertura de nuevas opciones buscando atraer esta necesidad de experimentar.

Hace unos días fui a comer a VEGA, un nuevo restaurante que apenas abrió sus puertas en la Av. Revolución de la CDMX, con una propuesta de cocina española que utilizando hornos de carbón y espetos (algo que casi no se ve en nuestro país), terraza con jardines y espacios abiertos, da un paso al frente de la tradicionalidad de tantos lugares de cocina ibérica que hay en la ciudad ¡De eso se trata!, sólo aquellos negocios que sean capaces de adaptarse y entenderse buscando el disfrute de sus comensales/clientes sin perder su esencia serán los que sobrevivan a este nuevo modelo de vida llena de tecnología y dinamismo.

No renunciar a la tecnología sino utilizarla como herramienta, entendiendo que el mundo sigue perteneciendo a la persona humana, será clave para nuestra supervivencia. Vivir es experimentar y experimentar es elegir y sólo el ser humano y no las máquinas pueden hacerlo verdasderamente. La dignidad de la persona humana no debe morir en esta transición teconológica sino que por el contrario, debe potenciarla al darle a la persona una miríada de opciones que de otra forma difícilmente tendría en su panorama cotidiano.

Luis Javier Álvarez Alfeirán, MA, es director de Le Cordon Bleu-Anáhuac.

