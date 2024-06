‘Intensamente 2’ se perfila como la película que más ha recaudado en EU en lo que va de 2024

Inside Out 2 (Intensamente 2) de Disney y Pixar ya recaudó 13 millones de dólares (mdd) en los avances del jueves en camino a un fin de semana de estreno proyectado de 80 a 100 mdd en todo Estados Unidos, informaron medios este viernes, poniendo a la secuela de Disney en camino de conseguir el codiciado título de película más importante de 2024, hasta el momento.

Disney y Pixar lanzaron la muy esperada secuela de Inside Out de 2015 esta semana, con el estreno oficial el viernes por la noche, tras el éxito de su predecesora, que obtuvo un Premio de la Academia a la mejor película animada y fue nominado al mejor guion original.

Pixar busca recuperarse de una serie de fracasos, incluida la historia sobre el origen de Buzz Lightyear de 2022, Lightyear, que recaudó 118.3 mdd en Estados Unidos con un estreno de 50.6 mdd, gracias a críticas tibias y el rechazo de los conservadores religiosos, así como Elemental del año pasado, que recaudó 154.4 mdd después de un estreno de 29.6 mdd.

Con Intensamente 2, Pixar podría ver el mayor estreno desde su predecesor de 2015, que recaudó 90.4 mdd en Estados Unidos en 2015, o Toy Story 3, que recaudó 110.3 mdd en su primer fin de semana en Estados Unidos en 2010.

Si la proyección de fin de semana se cumple, también superaría a un grupo de éxitos de taquilla de 2024 y a un conjunto significativamente mayor de fracasos de taquilla, ocupando el primer lugar para el fin de semana de estreno de este año, por encima de Dune: Part Two, que recaudó 82.5 mdd en su fin de semana de estreno en Estados Unidos, así como Godzilla vs. Kong (80 mdd), Kingdom of the Planet of the Apes (58.4 mdd) y Kung Fu Panda 4 (58 mdd).

En sus primeros días en los cines, la crítica y el público quedaron entusiasmados con la secuela de Pixar: el público de Rotten Tomatoes le otorgó una puntuación del 95% y los críticos la calificaron casi igual de bien con un 93%. Esos puntajes lo colocan en el rango de su predecesor de 2015, que contaba con un puntaje de crítica del 98% y un puntaje de audiencia del 89% en el sitio.

Intensamente 2, ‘secuela predeciblemente encantadora’

En su reseña, el New York Times elogió Intensamente 2 como una “secuela predeciblemente encantadora”, que profundiza en nuevas emociones de ansiedad, envidia y vergüenza, todas personificadas en el cerebro del protagonista adolescente Riley.

A pesar de ese encanto, otros críticos no han sido tan favorables, y NPR la calificó de “imperfecta” y no “tan emocionalmente abrumadora como su predecesora”, mientras que The Guardian lamentó que la trama se siente “un poco complicada y repetitiva”.

Intensamente ha ganado 356.4 millones de dólares en la taquilla estadounidense desde su estreno en 2015, más otros 501.1 mdd a nivel internacional, según Box Office Mojo.

Si bien está muy lejos de la película con mejor desempeño de Pixar, Los Increíbles 2 de 2018 (608.6 mdd), todavía ocupa el quinto lugar en la lista del estudio de animación, detrás de un grupo de secuelas que incluyen Buscando a Dory (486.3 mdd), Toy Story 4 (434 mdd) y Toy Story 3 (415 mdd).

