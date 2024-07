‘Intensamente’, ‘Dune’ y otras secuelas que dominarán la taquilla en 2024

Las secuelas y las animaciones dominaron la taquilla de Estados Unidos durante los primeros seis meses de 2024 en medio de una serie de fracasos de Hollywood, pero ninguna película se acercó al éxito de la secuela de Disney y Pixar Intensamente 2 o la ciencia ficción de Timothee Chalamet y Zendaya Dune: Part Two.

Desde su estreno a principios de este mes, Intensamente 2 , la secuela de su exitosa animación de 2015, recaudó más de 469 millones de dólares (mdd) en más de 4,000 cines de Estados Unidos, superando a su predecesora y convirtiéndose en una de las diez películas animadas más taquilleras de todos los tiempos.

En sus primeras semanas en los cines, la animación superó a Dune: Part Two, el thriller de ciencia ficción extraterrestre basado en el clásico de Frank Herbert, que recaudó más de 282 mdd desde su estreno en marzo.

Ese desempeño casi triplica a su predecesora de 2021, Dune, que recaudó poco más de 108 mdd desde su estreno en Estados Unidos y otros 298 mdd a nivel internacional, según datos de Box Office Mojo.

No te pierdas: ‘Deadpool & Wolverine’ podría conseguir el estreno más importante de 2024, según Variety

A pesar de su éxito, Dune: Part Two pierde en comparación con Barbie del año pasado, que recaudó la friolera de 636.2 mdd desde su estreno en julio pasado, y se queda atrás de Super Mario Bros. La película (573 mdd), Guardianes de la Galaxia Vol. 3 (351.1 mdd) y Spider-Man: A través del Spider-Verso (319.5 mdd) hasta los primeros seis meses de 2023.

Dune: Part Two e Intensamente 2 fueron las únicas dos películas que superaron a Barbie de 2023 como el mayor fin de semana de estreno, con Dune recaudando 81.5 mdd en su estreno en Estados Unidos e Intensamente recaudando más de 154.2 millones de dólares en su primer fin de semana.

Las 10 películas más taquilleras hasta el 30 de junio

Intensamente 2 (469.45 mdd) Dune: Part Two (282.14 mdd) Godzilla x Kong: El nuevo imperio (196.35 mdd) Kung Fu Panda 4 (193.59 mdd) El reino del planeta de los simios (168.16 mdd) Bad Boys: Ride or Die (165.26 mdd) Cazafantasmas: El imperio congelado (113.32 mdd) IF (109.82 mdd) Bob Marley: La Leyenda (96.89 mdd) The Fall Guy (90.95 mdd)

Los críticos en general aplaudieron Dune: Part Two, dándole una puntuación de 79/100 en Metacritic y una puntuación de 92% en Rotten Tomatoes. La película recibió una puntuación de audiencia del 95% en Rotten Tomatoes, aunque no fue la película mejor calificada del año. Ese codiciado título pertenece a Ghostlight, que recibió una puntuación perfecta de la crítica del 100% en Rotten Tomatoes, superando a la película de terror retro Late Night with the Devil (97%).

A pesar del éxito de Intensamente 2 y Dune: Part Two, 2024 todavía presenta su cuota de fracasos, encabezados por Argylle de Universal Pictures, que recaudó unos decepcionantes 45.21 mdd desde su estreno el 2 de febrero. Madame Web de Columbia Pictures, una de las películas con peores críticas del año, quedó aún más abajo, recaudando poco más de 43.82 mdd desde su estreno en febrero, según Box Office Mojo.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US

Inspírate, descubre y comparte. ¡Síguenos y encuentra lo que buscas en nuestro Instagram!