Intento de asesinato coloca a Trump en el centro de atención de la convención republicana

Donald Trump comienza el segundo día de la convención del Partido Republicano de 2024 este martes con un recordatorio visual de su reciente intento de asesinato, un joven compañero de fórmula que comparte sus opiniones populistas de línea dura y el respaldo de la persona más rica del mundo.

La entusiasta recepción de Trump en la Convención Nacional Republicana el lunes dejó en claro que disfruta del apoyo entusiasta de su partido, un marcado contraste con el presidente Joe Biden, quien se ha enfrentado a una ola de llamados de sus compañeros demócratas para que abandone su intento de reelección.

El expresidente republicano entró al Fiserv Forum en el centro de Milwaukee y recibió una respuesta escandalosa, con la oreja vendada por haber sido rozada por una bala, horas después de que fuera nominado oficialmente para ser el abanderado del partido en 2024.

“¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha!”, coreó la multitud mientras agitaba los puños, haciéndose eco de la propia respuesta desafiante de Trump en los momentos posteriores a que le dispararan. Trump, de 78 años, saludó desde un palco donde se sentó junto a su nuevo compañero de fórmula, el senador estadounidense J.D. Vance, de 39 años, con un tono inusualmente apagado.

Se esperaba que Nikki Haley, ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, hablara en la convención el martes, a pesar de haber presentado un enérgico desafío a Trump en las primarias.

La noche de apertura de la convención también contó con un discurso del jefe del sindicato de trabajadores International Brotherhood of Teamsters, una decisión inusual para un partido que tradicionalmente ha favorecido a los dueños de empresas. Si bien el jefe de los Teamsters, Sean O’Brien, no apoyó a Trump, es posible que tampoco apoye a Biden, lo que sería la primera vez desde 1996 que el sindicato no respalda al candidato demócrata.

Mientras tanto, el Wall Street Journal informó que Elon Musk afirmó que planea comprometer alrededor de 45 millones por mes a un comité de acción política pro-Trump. El director ejecutivo de Tesla, que es la persona más rica del mundo, respaldó a Trump el sábado después de ese intento de asesinato en un mitin de campaña en Pensilvania.

El ataque generó temores de un panorama político más fracturado antes de las elecciones del 5 de noviembre.

Biden, que ha retratado a Trump como una amenaza para la democracia estadounidense, condenó el tiroteo e instó a los estadounidenses a confiar en las urnas, no en la violencia, para resolver sus diferencias. Las autoridades todavía estaban tratando de identificar un motivo para el tiroteo, después de que el Servicio Secreto de Estados Unidos matara al pistolero.

En una entrevista de la NBC transmitida frente a la convención el lunes por la noche, Biden dijo que cometió un error al decir que Trump debería ser puesto en el “blanco” políticamente la semana pasada, pero agregó que Trump ha empleado con frecuencia una retórica violenta en la campaña electoral.

Biden ordenó una revisión independiente para determinar cómo el pistolero pudo haber estado tan cerca de matar a Trump a pesar de la fuerte presencia de seguridad del Servicio Secreto.

La convención de cuatro días culminará con el discurso de Trump en horario de máxima audiencia el jueves, cuando acepte formalmente la nominación del partido para enfrentar a Biden en una revancha de su carrera de 2020.

El intento de asesinato, seguido de la convención, ha dejado a Biden en un segundo plano después de semanas de especulaciones sobre si podría abandonar la carrera después de que su desastrosa actuación en el debate del mes pasado planteara nuevas preguntas sobre su edad y agudeza mental.

Biden volvió a rechazar la idea el lunes cuando Lester Holt de la NBC lo presionó, centrándose en cambio en las innumerables falsedades que Trump soltó durante el debate. El presidente ha intensificado sus apariciones no programadas para tratar de demostrar su capacidad, pero aún no ha apaciguado los temores de algunos demócratas sobre sus posibilidades de reelección.

La elección de Trump de Vance, el autor del éxito de ventas “Hillbilly Elegy”, completó la transformación del senador de Ohio de un crítico abierto de Trump a uno de sus partidarios más leales.

Vance, que comparte la afinidad de Trump por las peleas políticas, probablemente animará a los republicanos de base, pero no está tan claro si puede ampliar el atractivo de la fórmula entre los votantes moderados e independientes que se muestran recelosos de otro mandato de Trump.

El lunes, Biden llamó a Vance un “clon” de Trump, y los demócratas se abalanzaron sobre la oposición de Vance al derecho al aborto, un tema que ha demostrado ser perjudicial para los republicanos.

En una aparición en Fox News el lunes por la noche, Vance dijo que respaldaba la posición de Trump de que cada estado debería decidir por sí mismo si permite el aborto.

La carrera entre Trump y Biden sigue reñida, según las encuestas de opinión pública, aunque Trump lidera en varios estados clave que probablemente decidirán la elección.

El lunes comenzó con la última de una serie de victorias legales recientes de Trump, cuando la jueza de distrito estadounidense Aileen Cannon desestimó los cargos federales en Florida que lo acusaban de retener ilegalmente documentos clasificados.

Está previsto que Trump sea sentenciado en Nueva York en septiembre por intentar encubrir un pago para callar a la estrella porno Stormy Daniels en las semanas previas a su victoria electoral de 2016.

Pero sus otras dos acusaciones por cargos federales en Washington y cargos estatales en Georgia, ambas relacionadas con sus esfuerzos por revertir su derrota electoral de 2020, están sumidas en retrasos y podrían estar en peligro después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminara en julio que tenía inmunidad para muchos de sus actos oficiales como presidente.

