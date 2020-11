Fotogalería: Así fue la campaña de Joe Biden por la presidencia de EU

En medio de las crisis sanitaria, social y económica, las campañas de los candidatos a la presidencia en el país más afectado por el Coronavirus, se vieron afectadas y vinieron acompañadas de discursos y estrategias diferentes, sumado a las adaptaciones que se tuvieron que adoptar, como es el voto por el correo postal.

Las posturas de los dos candidatos ante la ola de protestas por la violencia policial ante las crecientes tensiones raciales, o por el manejo que ha hecho la actual administración ante la pandemia del coronavirus que ha causado más de 200,000 muertes tan solo en EUA, han sido encontradas, dando pie a acusaciones, confusión y ataques durante sus discursos.

Los mítines en automóviles han sido características durante la campaña de Joe Biden. Atlanta, Georgia, E.U.A. 27/10/2020. Foto: Curtis Compton/THE ATLANTA JOURNAL-CONSTITUTION.

Aunque no es un candidato que suela enardecer a la multitud, los discursos más centrados, la cercanía y capacidad de conectar con la gente común, han sido claves durante la campaña del candidato demócrata.

Joe Biden, un político experimentado, tras décadas en el senado y siendo Vicepresidente de Barack Obama entre 2009 y 2016, podría llegar a ser el presidente de mayor edad de la historia, con 78 años.

Atlanta (United States), 02/11/2020.- Seguidores en Atlanta, Georiga, U.S.A. el 02 de Noviembre, 2020. Foto: Erik S. Lesser/EFE

Biden buscaría anular muchas de las desiciones que ha hecho Trump durante su administración, siendo una de sus principales consignas el reestructurar y reunificar al país.

“Si me confían la presidencia, me apoyaré en lo mejor de nosotros, no en lo peor. Seré un aliado de la luz, no de la oscuridad. Es la hora de que nosotros (…) nos unamos y, no se equivoquen, unidos podemos superar y superaremos esta etapa de oscuridad”, aseguró desde su primer discurso tras darse a conocer su candidatura oficial del Partido Demócrata en Agosto pasado.

Joe Biden en uno de sus encuentros en Coconut Creek, Florida. October 29, 2020. Foto: Drew Angerer/Getty Images.

Debido a las medidas de confinamiento que se están viviendo, a diferencia de Trump, Joe Biden ha optado por llevar su campaña a distancia y por medios electrónicos, promoviendo sus propuestas políticas a través de reuniones vía Zoom para conservar el distanciamiento social.

Algunas personas escuchan el discurso del expresidente de Estados Unidos Barack Obama (C) desde su automóvil, durante un acto de apoyo al candidato presidencial demócrata Joe Biden, en el Campus Biscayne de la Universidad Internacional de Florida, Miami, Estados Unidos. 24 de octubre de 2020. Obama, el mejor ‘refuerzo’ del Partido Demócrata en la recta final de la campaña para las elecciones del 3 de noviembre, pidió a los estadounidenses este sábado que ‘voten como nunca’ para que Joe Biden y Kamala Harris puede sacar el país de los “tiempos oscuros”. Foto: Giorgio Viera/EFE.

Joe Biden y Kamala Harris el 12 de agosto de 2020 en Wilmington, Delaware. Foto: Drew Angerer/Getty Images.

También, Biden suele hacer uso de mascarilla durante sus apariciones en público y no ha contraído covid-19, a diferencia de su adversario. De resultar ganador, arrancaría la estrategia de combate al virus que lleva planeando desde marzo.

Warm Springs, Georgia, E.U.A. 27/10/2020. Foto: Alyssa Pointer/THE ATLANTA JOURNAL-CONSTITUTION

Un momento importantes durante la estrategia de Biden, fue elegir a senadora Kamala Harris como Vicepresidenta, conviertiéndola en la primer mujer negra y la primer asiática-estadounidense en ser candidata a la vicepresidencia.

Sigue la información sobre el mundo en nuestra sección Internacional

Diversas personalidades se han sumado a apoyar la candidatura de Joe Biden, llamando a la participación del voto. Lady Gaga se presentó en el evento de cierre de campaña del partido demócrata, en Heinz Field, Pittsburgh, Pennsylvania, en un evento que se celebró con la audiencia metida en sus automóviles y los invitados haciéndose escuchar con sus cláxones en lugar de con aplausos. 2 de Noviembre, 2020. Foto: Kevin Lamarque/Reuters.

Hasta ahora, casi 100 millones de estadounidenses sufragaron por anticipado en días anteriores o por correo, lo que anticipa un récord de participación. Las encuestas hechas a lo largo de la jornada electoral, apuntan a Biden como posible ganador.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado