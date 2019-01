Inversionistas se preguntan cómo afectará a Amazon el divorcio de Bezos

Reuters.- Las acciones de Amazon.com Inc (AMZN.O) se mostraron balanceadas el jueves cuando los inversionistas cuestionaron cómo el inminente divorcio del fundador de la compañía, Jeff Bezos, afectaría su control de la compañía más valiosa de Wall Street y sus ambiciosos planes de expansión.

Bezos, a quien Forbes lista como la persona más rica del mundo, con un valor estimado de más de 136,000 millones millones de dólares, dijo a través de Twitter el miércoles que él y su esposa de 25 años, MacKenzie, se divorciarán. Las acciones de Amazon bajaron un 0.5% en las operaciones de la tarde del jueves, después de haber ganado antes en la sesión.

La separación pone en duda cómo la pareja dividirá su fortuna, que incluye una participación de aproximadamente el 16% en la capitalización de mercado de aproximadamente 811.4 mil mdd de Amazon. Las leyes de divorcio en el estado de Washington, donde viven, indican que los bienes adquiridos durante un matrimonio generalmente se dividen en partes iguales entre los cónyuges.

La mayoría de los analistas y gestores de fondos son en gran medida optimistas y dicen que el divorcio no llevará a ningún cambio significativo en el liderazgo de la empresa o sus perspectivas de crecimiento.

Sin embargo, el destacado vendedor a corto Doug Kass, quien administra el fondo de cobertura Seabreeze Partners, dijo que vendió su participación en Amazon tras las noticias de divorcio. Eso fue después de comprar inicialmente una participación a fines de diciembre y nombrar a la empresa en su “lista de mejores ideas”.

“¿Es prematuro preguntar qué le sucede a Amazon cuando Jeff Bezos decide entregar la gestión diaria de la empresa que fundó?”, Dijo. “Su divorcio anunciado me da una pausa para pensar”.

La pareja tiene múltiples residencias en todo el país, por lo que existe la posibilidad de que el divorcio se pueda presentar en un estado donde no se presume que los bienes conyugales se dividen en partes iguales.

El abogado matrimonial de Nueva York Bernard Clair dijo que en ese caso un juez probablemente determinaría la participación de MacKenzie Bezos en las acciones de Amazon según su contribución al éxito de su esposo, que podría incluir ayudarlo a tomar decisiones comerciales importantes o criar a sus hijos para que se concentrara en el trabajo.

Cualquier transferencia de las acciones de Jeff Bezos estaría sujeta a los requisitos de divulgación de la Comisión de Valores y Valores de EU. Como titular y director de la compañía, se le podría solicitar a Bezos que presente un Formulario 4 de la SEC dentro de los dos días hábiles posteriores a cualquier transferencia, aunque el exabogado de la SEC Broc Romanek señaló que una disposición de las leyes de valores de exime las transferencias de acciones realizadas de conformidad con una orden de relaciones domésticas.

Incluso si Bezos estuviera exento de presentar dicho formulario, se le exigirá que actualice de inmediato el registro de sus tenencias de Amazon en los archivos de la SEC si su posición en la empresa cambiara en 1% o más, dijo el abogado de valores de la firma estadounidense Thomas Gorman. MacKenzie Bezos también tendría que presentar un registro similar si recibiera más del 5% de las acciones de Amazon.

Peter Henning, profesor de derecho de valores en la Universidad Estatal de Wayne, señaló que Amazon, a diferencia de sus gigantes tecnológicos Facebook Inc. (FB.O) y Google Inc (GOOGL.O), no otorga mayores derechos de voto a las acciones de su fundador. Si a MacKenzie Bezos se le da un gran bloque de acciones, podría tener un gran peso en la compañía.

Gorman estuvo de acuerdo. “Ella podría terminar con algún tipo de bloqueo de control, y obtener una dirección”, dijo. “Depende de lo que ella quiera hacer”.

Cualquier esfuerzo por diluir los derechos de voto de MacKenzie Bezos mediante la creación de una clase separada de acciones requeriría el voto de los accionistas, dijo Gorman, aunque agregó que pensaba que tal movimiento era poco probable.

“Nadie quiere ejecutar su divorcio a través de una junta de accionistas”, dijo.

