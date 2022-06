Invertirá CDMX 37,000 mdp en renovación de la Línea 1 del metro

El gobierno de la Ciudad de México anunció este lunes la inversión de 37,000 millones de pesos en la renovación de la Línea 1 del Metro, que corre de Pantitlán a Observatorio, la cual, además, es la más antigua de este medio de transporte.

“Es una obra pública financiada, son 37 mil millones de pesos a 20 años, 19 años. Es una obra necesaria, podríamos no hacerla y dejar las cosas como están, pero la Línea 1 del Metro tiene 53 años; desde hace más de 10 años debería de haberse iniciado un proceso de renovación, y es hasta ahora que tomamos la decisión de hacerlo, va a tener afectaciones para los usuarios, aunque estamos haciendo todo para que sean las afectaciones menores, pero el objetivo fundamental es disminuir los riesgos”, explicó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

La empresa encargada de llevar a cabo dicha obra será MEXIRRC, agregó el director de Metro, Guillermo Calderón.

“La empresa es una filial de la empresa china ferroviaria, la más grande empresa ferroviaria del mundo, se llama MEXIRRC, ella es la que encabeza este conjunto de empresas que harán la intervención de la Línea 1”, dijo.

La renovación de la Línea 1, agregó el funcionario, se llevará a cabo en dos fases que durarán en total 14 meses, la primera será de julio a febrero e implicará el cierre total de Pantitlán a Salto del Agua.

“Una vez concluida esta fase, sustituidos todos los sistemas y hechas las pruebas correspondientes, pondremos en funcionamiento esta primera sección para posteriormente cerrar el complemento occidental, que va de Balderas a Observatorio; ese complemento es más corto, este (primer tramo) tiene 11 kilómetros, este (segundo) tiene 8 kilómetros; durará seis meses la intervención, de tal forma que hacia agosto del 2023, estaremos concluyendo las obras de modernización, cambio y sustitución de la Nueva Línea 1”, explicó.

Una vez renovada la Línea 1, el tiempo de recorrido de Pantitlán a Observatorio será de 30 minutos, añadió el funcionario capitalino.

“Vamos a tener rehabilitado y modernizado todo el sistema, en particular el Sistema de Control de Trenes. Eso nos permite velocidades entre tramos mucho más altas de las que hoy tenemos y por eso un recorrido entre Pantitlán y Observatorio lo estaremos garantizan en alrededor de 30 minutos. La frecuencia de paso, es decir, si tú estás en una estación esperando un tren, cada minuto y medio estará pasando un tren por tu estación”, detalló.

Calderón dijo que además de la modernización del sistema del Metro también habrá 29 nuevos trenes para Línea 1 más los 10 que recientemente fueron adquiridos.

“Son 29 trenes nuevos, más 10 trenes también nuevos que se recibieron en esta administración; entonces al final del periodo la línea estará operando con 39 trenes de última tecnología”, agregó.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, dijo que mientras duren las obras habrá un servicio de apoyo para los usuarios del Metro con 220 autobuses RTP.

“Desde Pantitlán hasta Balderas harán parada en absolutamente todas las estaciones del Metro de la Línea 1; es decir, reproducirán el servicio y por eso también los usuarios no tendrán que pagar más, con su Tarjeta de Movilidad Integrada podrán subirse al RTP y cuando hagan el transbordo en el Metro, no se les cobrará el transbordo y lo mismo en sentido contrario, si vienen del Metro pagarán con su Tarjeta de Movilidad Integrada y no se les cobrará el transbordo en el RTP”, indicó.

El funcionario mencionó que también habrá un reforzamiento de los servicios de la Línea 2 de Trolebús, de Chapultepec a Pantitlán, y de la Línea 4 del Metrobús, de Hidalgo a Pantitlán; así como también se reforzará el servicio en las líneas 5, 9 y B, como las principales alternativas para los usuarios.

