Investigación revela que México habría acordado compra de millones de vacunas CanSino a empresa inexistente

Univisión y la organización PODER publicaron este lunes una investigación donde revelan que una empresa de cuatro empleados, de nombre Latam Pharma Innovative Ventures, con domicilio en Suiza y que se registró después de haber firmado un contrato con México, “es la encargada de envasar y empacar 35 millones de dosis de la controversial vacuna china CanSino que se pondrá a los mexicanos en 2021”.

El presidente del consejo es un abogado de origen mexicano, Luis Doporto Alejandre, que de acuerdo con la investigación, fue “multado por una simulación, que fue investigado en el escándalo de Panama Papers”.

“Latam Pharma está conformada por dos empresas suizas cuyos socios son Guy Jean Leon Savoir García, un empresario farmacéutico mexicano, y Luis Doporto Alejandre, un abogado mexicano que fue investigado en Panama Papers y multado por el gobierno de México, en junio de 2020, por haber participado en un esquema de simulación de competencia entre empresas de distribución farmacéutica”, de acuerdo con la investigación.

La firma tiene apenas cuatro empleados y fue dada de alta en Suiza el 10 de diciembre de 2020 y registrada el 22 de diciembre de ese año, dos y 14 días después de la firma del acuerdo con el gobierno, en el que aparecen como firmantes el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela; el CEO de CanSino Biologics, Xuefeng Yu; y Jérome Piguet director de LATAM Pharma, como dieron a conocer Univisión y PODER.

En la investigación, también encontraron otros puntos que llaman la atención, como la existencia de una “afiliada” de LATAM Pharma no identificada en el contrato, el que no se pruebe la existencia legal de LATAM Pharma al momento de la firma; el arbitraje localizado en Singapur y la aplicación del derecho de ese mismo país, son elementos que no permiten que haya transparencia en este acuerdo, según expertos consultados en la elaboración de dicha investigación.

“Literalmente firmaron con un fantasma, una empresa inexistente, a la que por supuesto no le puedes exigir responsabilidades, pudieron crearla o no crearla después, es completamente irregular que, aún en una situación de emergencia, tú firmes con una empresa que no ha sido creada”, dijo Lourdes Motta, una abogada corporativa especialista en contratos de salud, citada en el reportaje.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

“En México, la organización PODER obtuvo una copia del contrato de compra de 35 millones de vacunas de CanSino en un litigio de acceso a la información. El acuerdo se firmó bajo las leyes de Singapur y obliga a México a someterse a un Tribunal de Arbitraje internacional en ese país en caso de que el fabricante o el intermediario incumplan con el contrato”, de acuerdo con la investigación.

Univision publicó que le preguntó a Latam Pharma cuál es en específico su participación y tareas en el contrato de vacunas CanSino con México.

“La empresa respondió que ellos no financian la compra de las vacunas y no son intermediarios de CanSino y el gobierno mexicano, sino que únicamente presta los servicios técnicos para los que fue seleccionado por CanSino Biologics”.

“Estos servicios según el contrato son el envasado y terminado de las vacunas, como también confirmó la Secretaría de Salud. En los hechos, este envasado se realiza en México, no en Suiza, y lo hace Drugmex, no Latam Pharma”, según la información verificada por Univision.

Clic aquí, para leer el reportaje completo.

En respuesta, la SRE precisó lo siguiente:

– El contrato es tripartito entre el Gobierno de México, Cansino Biologics y Latampharma. Dicho proceso jurídico se realizó con base en restricciones de regulación y decisiones de negocio de la empresa Cansino Biologics y tuvo los vistos buenos y acuerdo de todas las áreas competentes adquirientes de la Administración Pública Federal, incluyendo las sanitarias y financieras.

– Como es usual en transacciones internacionales de esta magnitud, ambas partes conciliaron un espacio cuya jurisdicción brindara certidumbre jurídica a los firmantes, en este caso eligiendo Singapur.

– Cansino Biologics no contaba con alguna empresa afiliada o simil, en territorio mexicano, que pudiera realizar las actividades de llenado y fabricación reglamentarios del producto terminado ni que pudiera actuar en su representación en el país. Por ello, la farmacéutica, sin intervención de autoridad alguna del gobierno de México, designó a Latam Pharma para llevar a cabo su representación legal.