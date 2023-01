IP alista amparos contra prohibición de fumar en restaurantes y hoteles

La iniciativa privada advirtió que la prohibición de las áreas de fumar en los restaurantes, albercas y hoteles que entra en vigor a partir de la próxima desatará una “tormenta” de amparos en México.

“Prohibir lo legal hace que se convierta en lo ilegal y en corrupción”, declaró José Abugaber Andonie, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

El dirigente industrial señaló que la prohibición de las áreas de fumadores hará que aumente la corrupción.

Las reformas al Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco prohibieron dar el servicio del área de fumadores a partir del 16 de enero, recordó Germán González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

Actualmente más de 180 mil restaurantes en México tienen áreas de fumadores en sus instalaciones.

A partir del 16 de enero, los operadores, administradores y dueños de restaurante están obligados a decirle a los clientes que no puede fumar por la reforma.

“Si el cliente no deja de fumar, la obligación del propietario del restaurante o el empleado es llamar a la fuerza pública y decirle el señor no quiere dejar de fumar y no está cumpliendo la ley”, contó el empresario.

En caso de que los dueños de restaurantes dejan fumar, puede llegar una autoridad e imponer sanciones que van hasta el arresto.

También se harán acreedores a multas de 40 mil pesos, 60 mil pesos y hasta medio millón de pesos, así como la clausura del establecimiento y el retiro de la licencia sanitaria.

Las empresas interpondrán “una tormenta de amparos” para frenar la prohibición, expresó Hiram Vera, presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (Conainta).

Agregó que el sector está dispuesto a cumplir la legislación en territorio nacional y necesita claridad y certeza jurídica siempre, así como leyes que no sean violatorias a la actividad económica.

“El mercado negro ha crecido en los últimos 10 años del 2 al 20% por la sobrerregulación, el tema fundamental es que todo lo que se prohíbe va a generar un mercado negro que a la fecha tiene un valor de 13 mil 500 millones de pesos para la recaudación”, manifestó el representante de la Conainta.

El presidente de Concamin dijo que la prohibición de la zona de fumadores y la exhibición de cigarros obstaculiza a la industria para ejercer sus acciones y estrategias de responsabilidad social.

“Nos preocupa las repercusiones (de la prohibición) a la industria tabacalera porque pone en riesgo miles de empleos, cuando es un momento en que necesitamos más empleo para enfrentar un año que se vislumbra complicado en materia económica”, comentó el dirigente.

Abugaber Andonie recordó que los micronegocios que emplean a más de 5 millones de mexicanos serán los más perjudicados por la prohibición de la zona de fumadores y la exhibición de cigarros.

El veto a la exhibición del tabaco afecta adicionalmente a los pequeños negocios, los cuales han sido severamente dañados por la pandemia, apuntó a su vez Héctor Tejada, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

“La venta de cigarros promueve más del 15% del ticket mensual de las más de 600 mil tienditas registradas por el Inegi; el sector del pequeño comercio es generador de más de 2 millones de autoempleos, que da manutención a más de 5 millones de personas y abastece a más del 52 por ciento de la demanda nacional”.

Además, se impactará de forma injustificada a la libertad de comercio y a los derechos de los consumidores, agregó.

La exhibición tiene un fin y características distintos a la publicidad, al ser informativa para el consumidor, pero su prohibición dejará a los productos de tabaco legales en igualdad de circunstancias que los ilegales, expresó el líder del pequeño comercio.

La industria ilegal equivale ahora al 20% del consumo nacional, refirió.

En tanto, el vicepresidente de Relaciones con Industria y Comercio de la Canaco, Vicente Gutiérrez, consideró que es un abuso de autoridad que “le mete el pie” a todas las empresas porque atenta contra las actividades comerciales y de los derechos de los consumidores.

