IP quiere pagar más impuestos ante el problema financiero de Chihuahua

Leopoldo Mares Delgado, presidente de la Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles de Chihuahua (Caprin), asegura que los empresarios chihuahuenses están favor de un incremento temporal en el pago de impuestos y derechos para ayudar a resolver el problema financiero que enfrenta el gobierno de Chihuahua.

“Hemos estado acordando la posibilidad de que se aumenten ciertos impuestos de forma temporal para apoyar al estado mientras se recupera”, dice uno de los socios de Alsuper, un supermercado con fuerte presencia en diferentes en Chihuahua.

De momento, el plan es que el gobierno de Chihuahua encabezado por María Eugenia Campos aumente de manera temporal el impuesto sobre nómina, los derechos de traslación, las tarifas cobradas en las casetas de cuota y una serie de cosas para sacar adelante el estado, señala el empresario chihuahuense.

“A mí no me toca (decidir la ruta), porque no soy experto financiero, pero hay algunos empresarios que tienen mucha capacidad en materia financiera”, comenta a Forbes México.

También los empresarios están dispuestos a participar en un consejo para conseguir los mejores financiamientos de la deuda y el menor costo para el gobierno de Chihuahua, apunta.

“Claro que necesitamos que el estado se apriete el cinturón, definitivamente: Bajar gasto corriente y buscar cómo eficientar y facilitar el gobierno”, declara Leopoldo Mares Delgado.

Una de las primeras acciones de María Eugenia (Maru) Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, fue ordenar la casa y contratar un crédito de 800 millones de pesos para pagar la nómina, la pensión de los jubilados y las deudas con los proveedores.

“Nos otorgaron un crédito a corto plazo de 800 millones de pesos, con una tasa de interés a la mitad de lo que se venía dando con el gobierno anterior y administración saliente de Javier Corral Jurado”, expresó la ex presidenta municipal de Chihuahua.

“Las finanzas del estado están profundamente comprometidas, por eso pido tu paciencia y de todos los chihuahuenses, pero quiero dejar en claro que ya estamos en un intenso trabajo de reingeniería financiera para poner orden en la casa y darle viabilidad a los proyectos”, manifestó la maestra en Relaciones Internacionales y Gobierno egresada del Georgetown University.

Maru Campos agregó que el crédito otorgado al gobierno de Chihuahua, que se pagará en 12 meses, ayuda a darle aire al estado y servirá para pagar la primer quincena de nómina y de pensionados.

Chihuahua es un estado con mucha producción, ya que es los principales exportadores de nuez, ganado y muchas mercancías y manufacturas, recuerda Leopoldo Mares Delgado.

“Entonces, tratar de impulsar esa economía puede dejar mucha derrama económica interna, que es lo que hace que el estado pueda salir adelante”, expone el presidente de la Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles.

—¿Qué señal le da la llegada de Maru Campos, como gobernadora de Chihuahua, a la clase empresarial?, se le cuestiona a Leopoldo Mares Delgado.

—Ella ya fue alcaldesa aquí (en el municipio de Chihuahua por) cinco años, así como diputada federal y local, y el alcalde (Marco Antonio Bonilla Mendoza), que entró hoy, trabajó los cinco años en dos áreas muy sensibles del municipio, entonces, lo conocemos muy bien. Sabemos que Maru Campos va a trabajar, ya no hay curva de aprendizaje, ya conoce perfectamente el municipio. Entonces, esperamos que la ciudad de Chihuahua sea una ciudad que vaya mejorando más de lo que ya está mejorando y creemos que va a ser muy bueno para la ciudad.

—¿Y ustedes como empresarios buscarán asociarse con el gobierno de Chihuahua para impulsar la atracción de inversiones?

—Pues si es necesario estamos dispuestos a hacer algunas asociaciones público privadas, creo que el municipio de Chihuahua financieramente está en excelente condición, el estado es el que está en una condición muy difícil.

—¿En qué proyectos trabajan de la mano con el gobierno de Chihuahua?

—Tenemos muchos proyectos con el gobierno de Chihuahua y tenemos la ciudad compacta, que es un proyecto para frenar que las ciudades sigan expandiéndose y la población de menos recursos se vaya alejando de los centros de trabajo. La idea es usar más la verticalidad, promover más el uso de los terrenos baldíos, hacer que la ciudad crezca para que se pueda desarrollarse mejor y tenga un costo menor para la gente vivir en ella.

—¿Ustedes tienen planes de invertir en Chihuahua?

—Sí, claro. Por un lado, ahora soy presidente de la Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles, aquí estamos todos los desarrolladores industriales, comerciales, de vivienda, y pues hay muchos planes para seguir creciendo.

—¿Cuánto están dispuestos a invertir o cuántos desarrollos inmobiliarios estarían dispuestos a construir en Chihuahua?

—No le puedo dar números, pero creo que la economía de la ciudad y del estado se prestan para seguir invirtiendo. Los empresarios de aquí no retienen utilidades, siempre se está reinvirtiendo y eso ha hecho que haya empresas importantes que están creciendo.

—¿La llegada de Maru Campus al gobierno estatal también manda una señal de que se respetará el Estado de Derecho?

—Definitivamente, nosotros creemos que Maru Campos está obligada, y lo ha demostrado, a cuidar mucho la transparencia, como lo hizo en el municipio. Tener una parte de fiscalía anticorrupción que permita cuidar mucho los recursos como se debe.

