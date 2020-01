Irán reconoce derribo de avión ucraniano por un ‘error humano’

El gobierno de Irán reconoció el derribo accidental de un avión ucraniano en Teherán, señalando “un error humano”.

De acuerdo con el diario The New York Times, que cita un comunicado del ejército iraní, atribuye el error humano a lo que llamó “un giro brusco e inesperado” del avión hacia una base militar sensible.

Esto debido a que la aeronave “tomó la postura de vuelo y la altitud de un objetivo enemigo” cuando se acercó a una base del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní.

“En estas circunstancias, debido a un error humano (el avión) fue atacado”, señala el documento.

La declaración contradice la postura iraní en la víspera, cuando negó que uno de sus misiles derribó al avión ucraniano la madrugada del 8 de enero, causando la muerte de 176 personas.

Incluso, el vocero del gobierno iraní, Alí Rabií, calificó de guerra psicológica la afirmación en ese sentido hecha por el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

