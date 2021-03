Irlanda quiere talento mexicano y ofrece becas por 4 mil euros

Irlanda se ha convertido en el Silicon Valley de Europa y busca llevar talentos mexicanos para que estudien posgrados en alguna de sus 14 mejores universidades, con apoyos económicos por 4 mil euros a 25 personas.

En entrevista con Forbes México, Fernando Valadés, CEO de Amate Digital, explicó la iniciativa viene del Ministerio de Educación irlandés, en un esfuerzo para Latinoamérica, con un enfoque muy importante para México, donde cualquier estudiante puede inscribirse entre 20 y 30 años, con un foco hacia temas de tecnología.

En este sentido, comentó que Irlanda se ha posicionado como un Silicon Valley europeo, por lo que quienes participen en el evento a realizarse el 18 de marzo, podrán contractar a varias universidades en un mismo evento.

Los fondos para estos apoyos son 200 mil euros de apoyo en toda Latinoamérica, de los cuales la mitad son de la iniciativa privada y el resto del Ministerio de Educación irlandés, que se dividirán entre 25 estudiantes seleccionados para una beca de 4 mil euros.

A su vez, Lorena Okhuysen, directora de Cuentas en Amate Digital, comentó que se tratan de las mejores instituciones educativas en el mundo, cuyo objetivo es atraer talento mexicano, con la ventaja de que quienes se gradúan en el país europeo tiene una empleabilidad del 96% los primeros 6 meses en estas compañías tecnológicas.

Sin embargo, precisó que no solo están buscando gente en tecnología, sino también de marketing y diseño, pues las compañías tecnológicas, como Google, Facebook, Microsoft, Twitter y laboratorios, ocupan equipos con muchas disciplinas.

“Los interesados deben de registrarse y conectarse al evento, donde tiene el tiempo de pláticas con las 14 universidades participantes, las cuales están en el 5% de las mejores del mundo, es gratis y un muy buen acercamiento para resolver dudas; además, los nominados se eligen del evento”, destacó Okhuysen.

Asimismo, señaló que esto representa una oportunidad, dado que en Irlanda hay mucha más oferta de empleo que demanda de los puestos de trabajo, donde México se ha posicionado muy bien en este ámbito de ciencia y tecnología.

En el evento, cuya inscripción puedes hacer aquí, estarán el Dundalk Institute of Technology, Mary Immaculate College, University of Limerick, University College Cork, National University of Ireland, Galway, Technological University Dublin y la National College of Ireland.

Además, participarán la Maynooth University, University College Dublin, Limerick Institute of Technology, Griffith College, Dublin City University, Dublin Business School y la Munster Technological University

Lorena Okhuysen resaltó que otra ventaja es que la visa de estudiante, que se tramita llegando a Irlanda, una vez que eres aceptado, permite trabajar medio tiempo y en vacaciones tiempo completo, sin trámites extra; además, cuando se termina el postgrado, permite a la persona estar dos años en Europa buscando trabajo o viajando.

El evento gratuito se llevará a cabo el 18 de marzo, entre las 13:00 y 16:00 horas, y permitirá platicas y resolver dudas con las universidades participantes.

