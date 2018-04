Isaac Larian, el millonario que quiere rescatar de la quiebra a Toys R Us

El multimillonario magnate de los juguetes Isaac Larian hizo un esfuerzo de última hora para salvar a Toys R Us de la quiebra.

Larian, el CEO de la compañía de juguetes MGA Entertainment, ofreció el viernes 890 millones para más de 300 tiendas Toys R Us en los Estados Unidos y Canadá, detalló Business Insider.

“OK. Seguí de mi parte”, escribió Larian en LinkedIn la noche del jueves. “Ahora depende de ellos aceptar. El tiempo es esencial”.

En una publicación separada en Twitter, Larian dijo que quería salvar 130,000 empleos y etiquetó el nombre de Twitter del presidente Donald Trump.

#whokilledtoysrus? #savetoysRus . Where’s @realDonaldTrump ? @congressdotgov ? Still time. I don’t want handouts you gave the auto industry and banks. Only need low cost loans and tax subsidies to save 130k jobs. ALL: write POTUS & congressmen https://t.co/LlTBPgOVh7

— Isaac Larian (@isaaclarian) April 8, 2018