Israel aún no da respuesta sobre extradición de Tomás Zerón: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno de Israel no ha dado respuesta a la petición de extradición de Tomás Zerón, exfuncionario acusado de ocultar pruebas y torturar testigos en el caso Ayotzinapa.

“No ha habido todavía respuesta. Ojalá el gobierno de Israel actué con respeto a los derechos humanos, porque se está solicitando la extradición de este funcionario público entre otras cosas por hechos de tortura. Entonces yo espero que el gobierno de Israel actúe de manera consecuente, que se apeguen a una política de respeto a los derechos humanos”, dijo.

En su conferencia de prensa “mañanera”, el titular del Ejecutivo comentó que el canciller Marcelo Ebrard envió una nota al gobierno de Israel para preguntar sobre el artículo publicado en el periódico The New York Times en el que se menciona que aquella administración no quiere autorizar la extradición de Tomás Zerón como represalia porque México votó a favor de que no se interviniera en Palestina.

“El embajador de Israel en México aclaro que no era una postura oficial”, enfatizó el mandatario federal.

Desde el lunes, el embajador de Israel en México, Zvi Tal, negó que un conflicto diplomático entre México e Israel beneficie a Zerón.

Lee más: Israel niega obstaculizar extradición de Tomás Zerón a México

“Israel no involucra consideraciones políticas al lidiar con peticiones de extradición. Puedo confirmar que las autoridades israelíes han estado en contacto con sus contrapartes mexicanas y han hecho claro el nivel de evidencia y requerimientos de acuerdo a la ley israelí”, escribió en sus redes sociales el embajador.

Suscríbete a Forbes México